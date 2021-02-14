شكرا لقرائتكم خبر عن شركة النصر تكشف تفاصيل إنتاج أول سيارة كهربائية مصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال هاني الخولي، العضو المنتدب التنفيذي لشركة النصر للسيارات، إن تكلفة إعادة تأهيل وتطوير شركة النصر يحتاج إلى 2 مليار جنيه، وجار تدبيرها.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن البداية ستكون بنسبة مكون محلي تصل إلى 50%، وتصنيع 50 ألف سيارة كهربائية .

وأوضح أن النصف الثاني من العام الجاري، وسيتم البدء في تركيب المعدات على أن تشهد بداية 2022 تجارب الإنتاج وخلال النصف الأول من 2022 سيتم طرح السيارة في السوق.