شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد يلتقي نقيبي المعلمين والزراعيين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقي اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، الدكتور خلف الزناتي نقيب المعلمين والدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، خلال زيارتهما للمحافظة بحضور السيد محمد أنيس سكرتير عام المحافظة وعدد من التنفيذين والنقابيين المختصين وعدد من الأساتذة المختصين في المجال الزراعي.

تم خلال اللقاء مناقشة أهم مطالب أعضاء النقابتين وسبل التعاون المشترك مع المحافظة لتنفيذ خطط التنمية من خلال الدور المجتمعي للنقابات وخدمة أعضائها.

كما تم الإتفاق على إنشاء مقر لنقابة الزراعيين بمركز الداخلة ومقر للجنة النقابية للمعلمين بمركز الخارجة ودراسة إنشاء تجمعات سكنية لصالح للمعلمين، كما تم مناقشة موقف مشروع مبادرة النخيل التي تشارك بها نقابة الزراعيين.

من ناحية أخرى، تفقد الزملوط معدات مبادرة إنتاج الحرير الطبيعي والتي تم تصميمها لتطوير عملية التصنيع وزيادة جودة المنتج، موجها بتشكيل مجلس إستشاري لمبادرة الحرير يضم المختصين بالمجال لإقامة صناعة مكتملة الأركان بناء على أسس علمية.