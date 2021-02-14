محافظة القاهرة تخصص خط ساخن لتلقي شكاوى النظافة

وشدد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة على سرعة التجاوب والتفاعل مع شكاوى المواطنين الخاصة بوجود مخلفات أو تراكمات للقمامة ورفعها على الفور، كذلك التعامل الفورى مع شكاوى المواطنين الخاصة بوجود قصور من متعهدى الجمع السكنى أو محاولتهم فرض رسوم مالية على الوحدات السكنية .

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012