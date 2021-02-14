شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تخصص خط ساخن لتلقي شكاوى النظافة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
خصصت محافظة القاهرة الخط الساخن ١٥٢٦٤ لتلقي شكاوى النظافة بالعاصمة.
وشدد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة على سرعة التجاوب والتفاعل مع شكاوى المواطنين الخاصة بوجود مخلفات أو تراكمات للقمامة ورفعها على الفور، كذلك التعامل الفورى مع شكاوى المواطنين الخاصة بوجود قصور من متعهدى الجمع السكنى أو محاولتهم فرض رسوم مالية على الوحدات السكنية .
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