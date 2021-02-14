شكرا لقرائتكم خبر عن «الرئاسة»: صحة الطلاب تأتي في المقام الأول بالنسبة للسيسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بالحفاظ على صحة الطلاب في المدارس والجامعات، وتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية، فضلا على التأكيد على استكمال العام الدراسي..

وأشار «راضي»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الأحد، إلى أن الرئيس السيسي وجه بأن ولي الأمور له حرية الاختيار في طريقة استئناف العام الدراسي سواء بالتعلم عن بعد، أو الذهاب للمدارس، أو تأجيل العام الدراسي، وهذا هو ما عرضه وزير التعليم.

وأكد أن الرئيس السيسي شدد على ضرورة الحفاظ على صحة الطلاب، وأن صحتهم تأتي في المقام الأمر، منوها بأن مصر من الدول القليلة التي استكملت العام الدراسي الماضي بنجاح، وكان لها السبق في ذلك.

وأكد أن كل السيناريوهات متاحة للتعامل مع جائحة كورونا، ولا يترك الأمر للصدفة خاصة وأن الأمر يتعلق بصحة 23 مليون طالب.