شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي: لا توجد امتحانات أون لاين إلا في بعض الكليات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال خالد عبدالغفار، وززير التعليم العالي، إنه سيتم إعلان جدول الامتحانات قبل يوم 27 فبراير، وأشار إلى أنه لا يوجد امتحانات أون لاين إلا في بعض الكليات.

وأضاف عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرناممج «على مسئوليتي»، أنه كل طالب سيطلع على موقع الكلية الخاصة به ليكون على علم بجدول الامتحانات، لافتًا إلى أن هناك انخفاض ملحوظ في إصابات كورونا وفقًا لما أعلنتة وزارة الصحة.