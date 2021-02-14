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وزير التعليم العالي: لا توجد امتحانات أون لاين إلا في بعض الكليات

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بسام رمضان 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال خالد عبدالغفار، وززير التعليم العالي، إنه سيتم إعلان جدول الامتحانات قبل يوم 27 فبراير، وأشار إلى أنه لا يوجد امتحانات أون لاين إلا في بعض الكليات.

وأضاف عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرناممج «على مسئوليتي»، أنه كل طالب سيطلع على موقع الكلية الخاصة به ليكون على علم بجدول الامتحانات، لافتًا إلى أن هناك انخفاض ملحوظ في إصابات وفقًا لما أعلنتة وزارة الصحة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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