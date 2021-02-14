شكرا لقرائتكم خبر عن قبل أسبوعين من الامتحانات.. تعرف على منصات التعليم المنزلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، مساء اليوم الأحد، خطة الوزارة في اجراء امتحانات نصف العامة لكل الصفوف الدراسة، على ان يتم عقد امتحانات الطلاب لكل سنة في يوم واحد.

وأكد الوزير أن الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي، سيبدأ في 10 مارس المقبل.

وذكر خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء الأحد، بأن الحضور للمدارس سيكون اختياريا وليس إجباريا، لكل أولياء الأمور، فهناك الحرية الكاملة لكل من لا يرغب في الذهاب للمدارس، تواصل «المصري» اليوم تقديم خدماتها للقراء للقراء وتقدم للطلاب من الصف الرابع الابتدائي حتى الثاني الإعدادي، والمرحلة والثانوية، منصات إلكترونية تعليمية والقنوات التعليمية الفضائية، طبقا لما أكد عليه الوزير وما أعلنته وزارة التعليم،في ظل الخطوات التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيرس كورونا.

منصات تعليم الطلاب من الصف الرابع الابتدائي حتي الثاني الإعدادي

ـ القناة التعليمية «مدرستنا 1».

ـ منصة إدمودو: https://new.edmodo.com/

ـ القناة التعليمية «مدرستنا 1».

ـ منصة البث المباشر الخاصة باللحصص الافتراضية: https://stream.moe.gov.eg

ـ المكتبة الإلكترونية من بنك المعرفة المصري»: https://study.ekb.eg/

منصات التعليم لطلاب الصف الثالث الإعدادي

ـ إدمودو: https://new.edmodo.com/

ـ منصة البث المباشر للحصص الافتراضية: https://stream.moe.gov.eg

ـ المكتبة الإلكترونية»: https://study.ekb.eg/

مصادر التعليم الذاتي لطلاب المرحلة الثانوية

ـ منصة حصص: https://www.hesas.eg

ـ منصة نظام التعليم: https://lms.ekb.eg/

ـ منصة البث المباشر للحصص الافتراضية: https://stream.moe.gov.eg

ـ منصة حصص مصر: https://www.hesas.eg