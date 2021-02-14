شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي: «اللي عاوز يعتذر عن الامتحانات أهلا وسهلا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، إن الدارسة في الجامعات ستعود يوم السبت 27 فبراير الجاري، موضحا أن مدة الإجازة أسبوع لمنح الطلاب فرصة كاملة للاستعداد للامتحان.

وأوضح عبدالغفار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي ببرنامج «على مسئوليتي» والمذاع عبر قناة «صدى البلد» أنه سيتم إعلان جدول الامتحان قبل يوم 27 فبراير وسيكون معلنا امام الطلاب.

ونوه وزير التعليم العالي بأنه لا يوجد امتحانات «أون لاين» إلا في بعض الكليات، مطالبا الطلاب بالدخول على موقع الكلية الخاصة ليكون على علم بجدول الامتحانات وكافة التفاصيل.

وأشار إلى أن الدولة لا تجبر أحد على التعليم، معلقا:«اللي عاوز يعتذر عن الامتحانات أهلا وسهلا قدم طلب.. اللي خايف على صحة أبنه يقدم طلب وسيتم النظر فيه وعندها سنقول له أجل السنة كلها معندناش إجبار على تعليم الطلاب اللي عاوز يأجل يأجل»