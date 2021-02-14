شكرا لقرائتكم خبر عن طارق شوقى: الرئيس السيسى مهتم بصحة ومستقبل التلاميذ ومتابع كافة تفاصيل المنظومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، مهتم جداً بكل تفاصيل المنظومة التعليمية وبخاصة صحة التلاميذ، وتابع: "السيد الرئيس يتأكد من كل التفاصيل المتعلقة بحماية وصحة ولادنا"، مشيراً إلى أنه بعد دراسة الأمور تبين أن الوضع الحالي يسمح باستكمال العام الدراسى وإجراء الامتحانات.

وأضاف "شوقى"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذى يقدمه الإعلامى نشـأت الديهى عبر قناة "ten"، أن الرئيس مصر على استكمال العام الدراسى وإكمال نجاح العام الماضى، وعدم ضياع عام دراسى من عمر التلاميذ المصريين، وتابع: "من المهم الناس تعرف أن الرئيس مهتم بمتابعة كل التفاصيل على الإطلاق فيما يخص التعليم والتغذية والمدرسية وصحة التلاميذ".

ولفت "شوقى"، إلى أن أولياء الأمور لهم الحق في تقرير الأنسب لأبنائهم أن كانوا يريدون عدم نزول أبنائهم والاستمرار في التعليم عن البعد، أو تأجيل الامتحانات،وتابع:" إجراء امتحانات الثانوية أكثر من مرة تكبدنا جهد كبير جداً ".

وأكد وزير التربية والتعليم، أن نظام الامتحانات الجديد يهدف إلى تقليل أعداد الطلاب التي تجرى امتحانات في وقت واحد، وتابع:"الفصل سيكون فيه 6 أو 7 طلاب ..خلال 5 أيام سيتم إجراء امتحانات سنوات النقل دون أن يشتركوا في النزول مع بعضهم البعض".