شكرا لقرائتكم خبر عن شركة النصر تعلن طرح أول سيارة كهربائية فى السوق خلال النصف الثانى من 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال هانى الخولى، العضو المنتدب التنفيذى لشركة النصر للسيارات، إنه خلال النصف الأول من 2022 سيتم طرح أول سيارة كهربائية فى السوق، مبينا أن النصف الثانى من العام الحالى، سيشهد البدء فى تركيب المعدات على أن تشهد بداية 2022 تجارب الإنتاج.

وأضاف العضو المنتدب التنفيذى لشركة النصر للسيارات، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير" الذى تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، عبر قناة صدى البلد، أن تكلفة إعادة تأهيل وتطوير شركة النصر يحتاج إلى 2 مليار جنيه، وجار تدبيرها.

وأشار هانى الخولى، العضو المنتدب التنفيذى لشركة النصر للسيارات، إلى أن البداية ستكون بنسبة مكون محلى تصل إلى 50%، وتصنيع 50 ألف سيارة كهربائية داخل مصر.

‫وكان هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، شهد قيام شركة النصر لصناعة السيارات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية – إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام - بتوقيع اتفاقيتين مع شركة "دونج فنج" الصينية لإعادة تأهيل مصنع شركة "النصر" وإنتاج أول سيارة كهربائية فى مصر، وذلك بحضور لياو ليتشيانج السفير الصينى بالقاهرة عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

ووقع الاتفاقيتين من جانب شركة النصر للسيارات المهندس هانى الخولى العضو المنتدب للشركة، ومن الجانب الصينى – عبر تقنية الفيديو كونفرانس - واى وينشينج المدير التنفيذى لشركة "DFMIEC"، وتسانج تشن المدير التنفيذى لشركة "دونج فنج للبحث والتصميم" التابعتين لشركة "دونج فنج" الصينية، وذلك بحضور كلا من المهندس محمد السعداوى رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، ولى تساوتسو الرئيس التنفيذى لشركة دونج فنج، ونائبه تسانج تسوتونج.