شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يتفقد نماذج تجهيزات الزواج المقدمة للفتيات بالأسمرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة منذ قليل نماذج تجهيزات الزواج المقدمة للفتيات الأولى بالرعاية ضمن مبادرة " دكان الفرحة".

جاء ذلك على هامش احتفالية صندوق تحيا مصر بالمدينة الشبابية فى حى الأسمرات لتسليم تجهيزات الزواج لـ 158 فتاة أولى بالرعاية، وذلك بمناسبة عيد الحب الذى يحتفل به العالم فى الرابع عشر من فبراير كل عام.

حضر الاحتفالية اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وعدد من الفنانين والإعلاميين، فى مقدمتهم ليلى علوى، ولبلبة، ومنى عبد الغنى، وهانى رمزي

وكان تامر عبد الفتاح المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر، قد اكد أن الصندوق يسعى دائما لاستغلال المناسبات الاجتماعية لإدخال روح البهجة والسعادة على أكثر عدد من المواطنين الأولى بالرعاية، مشيرا إلى أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى كلّف الصندوق بتجهيز 2000 فتاة ضمن مبادرة دكان الفرحة.

وأضاف أن احتفالية اليوم تأتى فى إطار التكامل والتنسيق بين مبادرات الصندوق ومبادرة حياة كريمة لتنفيذ مجموعة من أنشطة الحماية الاجتماعية، والخدمات التى من شأنها ضمان تحسين ظروف معيشة الفئات المستحقة.

وأوضح عبد الفتاح أن كل مستفيدة من مبادرة دكان الفرحة تحصل على ثلاجة – غسالة – بوتاجاز- سخان- خلاط-مروحة – مكواة –طقم أدوات طهي- شنطة مستحضرات عناية شخصية- شنطة مستحضرات تجميل- قسيمة مشتريات بقيمة 500 جنيه.

وأشار إلى أن آلية اختيار المستفيدات تتضمن عدة معايير وضعتها وزارة التضامن الاجتماعى ليتم التقييم من خلالها، وهي:

ألا يقل عمر الفتاة عن 18 عاما.

أن يكون لديها عقد قران موثق لمدة لا تتجاوز 6 أشهر.

ألا تكون قد سبق لها الزواج.

التميز الإيجابى للفتيات اليتيمات وذوى الهمم.

كما يتم البحث والتقصى من خلال الجمعيات القاعدية والقادة الطبيعيين بالقرى والنجوع رصد الفتيات الفقيرات واللاتى لديهم عقبة فى إتمام الزواج.