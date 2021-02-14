شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: لا نستطيع الإقرار بنجاح أى طالب دون تقييم منضبط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه فى 2 يناير الماضى صدر قرار باستكمال الدراسة عن بعد بسبب جائحة كورونا وتم تعديل إجازة نصف العام إلى 26 فبراير، موضحا أن الوزارة استمرت فى انتاج المحتوى التعليميى عبر المنصات والقنوات لاستكمال الدراسة عن بعد أثناء تواجد الطلاب فى المدارس ونصحنا الطلاب بالاستعداد للامتحان وجميع أجهزة الدولة تعمل على حماية الطلاب وتضع السيناريوهات المختلفة، موضحا أن هناك دول كبرى أصدرت قرارات بوقف الدراسة.

وأضاف شوقى خلال المؤتمر الصحفى لإعلان تفاصيل امتحانات الفصل الدراسى الأول وعودة الدراسة، أن الوزارة نجحت العام الماضى فى تقييم الطلاب، رغم جائحة كورونا، مشيرا إلى أنه سيتم استكمال الدراسة بالترم الثانى والتقييم بعد 20 فبراير، موضحا أن الوزارة نجحت العام الماضى فى عقد امتحانات الثانوية العامة وجيل الطلبة الذين تعرضوا لجائحة كورونا فقدوا أسابيع دراسية، مؤكدا أن الوزارة سوف تعقد تقييم عادل للطلاب، وحضرت الوزارة كم هائل من مصادر التعلم من مصنات وقنوات سواء للطلاب الذين لديهم أنترنت أو ليس لديهم، قائلا: منقدرش نقر بنجاح طالب بدون تقييم منضبط

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بالالتزام الدقيق بتطبيق الإجراءات الاحترازية عند استئناف الدارسة بالمدارس، مع منح أولياء أمور الطلاب حرية اختيار الطريقة الأنسب لاستكمال أبنائهم العام الدراسى الحالى أثناء جائحة كورونا، سواء من خلال الحضور الفعلي بعد فتح المدارس، أو من خلال التعلم عن بعد بتوفير منصات ومصادر التعليم الرقمي.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس اليوم مع رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول عرض "الخطط والإجراءات لعقد امتحانات منتصف العام واستئناف العام الدراسي الحالي 2020/ 2021 بالمدارس".

ووافقت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، خلال اجتماعها مساء أمس ، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء والمسئولين على مد إجازة نصف العام الدراسى لمدة أسبوع، على أن يتم استئناف الدراسة بالفصل الدراسى الثانى، وإجراء أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسى الأول، طبقا للجداول المعلنة، وكذا وفقا للوائح المنظمة للدراسة بمنظومتى وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالي.