شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان محمود الليثى يشعل احتفالية "تحيا مصر" لتجهيز العرائس بالأسمرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الفنان محمود الليثي فى احتفالية صندوق تحيا مصر "دكان الفرحة" لتجهيز العرائس الأولى بالرعاية بالأسمرات وقام الليثنى بالغناء وسط العرائس احتفالا بتجهيزهن، كما شاركت الفنانة لبلبة والفنانة منى عبد الغنى الغناء معهم

جاء ذلك خلال احتفالية بالمدينة الشبابية في حي الأسمرات لتسليم تجهيزات الزواج لـ 158 فتاة أولى بالرعاية، وذلك بمناسبة عيد الحب الذي يحتفل به العالم في الرابع عشر من فبراير كل عام.

حضر الاحتفالية اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وعدد من الفنانين والإعلاميين، في مقدمتهم ليلى علوي، ولبلبة، ومنى عبد الغني.

من جانبه قال تامر عبد الفتاح المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، إن الصندوق يسعى دائما لاستغلال المناسبات الاجتماعية لإدخال روح البهجة والسعادة على أكثر عدد من المواطنين الأولى بالرعاية، مشيرا إلى أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كلّف الصندوق بتجهيز 2000 فتاة ضمن مبادرة دكان الفرحة.

وأضاف أن احتفالية اليوم تأتي في إطار التكامل والتنسيق بين مبادرات الصندوق ومبادرة حياة كريمة لتنفيذ مجموعة من أنشطة الحماية الاجتماعية، و الخدمات التي من شأنها ضمان تحسين ظروف معيشة الفئات المستحقة.

وأوضح عبد الفتاح أن كل مستفيدة من مبادرة دكان الفرحة تحصل على ثلاجة – غسالة – بوتاجاز- سخان- خلاط-مروحة – مكواة –طقم أدوات طهي- شنطة مستحضرات عناية شخصية- شنطة مستحضرات تجميل- قسيمة مشتريات بقيمة 500 جنيه.

وأشار إلى أن آلية اختيار المستفيدات تتضمن عدة معايير وضعتها وزارة التضامن الاجتماعي ليتم التقييم من خلالها، وهي:

ألا يقل عمر الفتاة عن 18 عاما.

أن يكون لديها عقد قران موثق لمدة لا تتجاوز 6 أشهر.

ألا تكون قد سبق لها الزواج.

التميز الإيجابي للفتيات اليتيمات وذوي الهمم.

كما يتم البحث والتقصي من خلال الجمعيات القاعدية والقادة الطبيعيين بالقري والنجوع رصد الفتيات الفقيرات واللاتي لديهم عقبة في إتمام الزواج.