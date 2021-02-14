شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق تحيا مصر: توزيع 600 ألف قطعة ملابس استفاد منها 230 ألف مواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد تامر عبد الفتاح المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر، أن مبادرة دكان الفرحة تم تدشينها فى شهر إبريل عام 2019، وتعمل المبادرة بجانب تجهيز العرائس على تنظيم معارض للملابس الجديدة داخل الجامعات الحكومية ودور الأيتام، مع مراعاة الجانب المعنوى بحيث يتم إتاحة الفرصة لكل طالب لاختيار 3 قطع تناسبه بحرية تامة دون مقابل.

ونجحت المبادرة خلال الفترة الماضية فى توزيع نحو 600 ألف قطعة ملابس استفاد منها ما يقرب من 230 ألف مواطن، كما تم توزيع عدد من الدراجات على الأطفال لنشر الفرحة بينهم خلال تواجدهم مع أسرهم فى هذه المعارض.

وتم تنظيم معارض لطلاب جامعات المنيا وجنوب الوادى والاسكندرية وعين شمس، ودمياط، وسوهاج حتى الآن، فضلا عن تنظيم معارض للأسر الأولى بالرعاية ودور رعاية الأيتام وأبناء السجينات وذوى الهمم، فى القاهرة والجيزة والشرقية والأقصر والواحات البحرية، وأسيوط وقنا.

جاء ذلك خلال احتفالية بالمدينة الشبابية فى حى الأسمرات لتسليم تجهيزات الزواج لـ 158 فتاة أولى بالرعاية، وذلك بمناسبة عيد الحب الذى يحتفل به العالم فى الرابع عشر من فبراير كل عام.

حضر الاحتفالية اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وعدد من الفنانين والإعلاميين، فى مقدمتهم ليلى علوى، ولبلبة، ومنى عبد الغنى.