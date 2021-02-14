شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يسير ويستقبل 168 رحلة داخلية وخارجية لنقل 16288 ألف راكب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسير مطار القاهرة الدولى اليوم الأحد 168 رحلة إلى عدة وجهات دولية وداخلية ، لنقل 16288 راكبا ، وتشهد مدرجات الاقلاع مغادرة 83 رحلة جوية تقل 7320 راكبا إلى مطارات لندن وباريس وأسطنبولو فيينا وأديس أبابا وموسكو ، و روما ، وفرانكفورت ، وبيروت و أبوظبى و دبى و الشارقة و البحرين وجدة والمدينة والدمام والرياض .

و يستقبل مطار القاهرة 85 رحلة على متنها 8968 قادمة من عدة وجهات دولية مختلفة ، مع تطبيق قرار الحكومة ، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة ، ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج ، باستثناء القادمين من اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية و الجنوبية - كندا و مطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة علي الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة الي مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولار في حال عدم إحضاره شهادة PCR ، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين .