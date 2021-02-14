شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة: امتحانات الفصل الدراسى الأول 27 فبراير بنفس الجداول المعلنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمود علم الدين، المتحدث باسم جامعة القاهرة، إن امتحانات الجامعة للفصل الدراسى الأول ستجرى فى يوم 27 فبراير بدلا من 20، تنفيذا لقرار الحكومة بتأجيل الامتحانات لمدة أسبوع.

أضاف علم الدين، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير" الذى تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، عبر قناة صدى البلد، أن الامتحانات ستعقد بنفس الجداول المعلنة، وفيما يخص شكل استكمال الدراسة فى الفصل الدراسى الثانى، فمن المقرر أن يتم عقد اجتماع للمجلس الأعلى للجامعات، يتم فيه إقرار شكل وموعد الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى الحالى.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بالالتزام الدقيق بتطبيق الإجراءات الاحترازية عند استئناف الدارسة بالمدارس، مع منح أولياء أمور الطلاب حرية اختيار الطريقة الأنسب لاستكمال أبنائهم العام الدراسى الحالى أثناء جائحة كورونا، سواء من خلال الحضور الفعلى بعد فتح المدارس، أو من خلال التعلم عن بعد بتوفير منصات ومصادر التعليم الرقمي.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس اليوم مع رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول عرض "الخطط والإجراءات لعقد امتحانات منتصف العام واستئناف العام الدراسى الحالى 2020/ 2021 بالمدارس".

ووافقت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، خلال اجتماعها مساء أمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء والمسئولين على مد إجازة نصف العام الدراسى لمدة أسبوع، على أن يتم استئناف الدراسة بالفصل الدراسى الثانى، وإجراء أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسى الأول، طبقا للجداول المعلنة، وكذا وفقا للوائح المنظمة للدراسة بمنظومتى وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالي.