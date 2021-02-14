شكرا لقرائتكم خبر عن بدء احتفالية "تحيا مصر" لتسليم 158 فتاة أولى بالرعاية تجهيزات الزواج بالأسمرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت منذ قليل، فعاليات احتفالية صندوق تحيا مصر، لتسليم 158 فتاة أولى بالرعاية تجهيزات الزواج بمناسبة عيد الحب، وذلك فى إطار مبادرة "حياة كريمة" بالمدينة الشبابية بحى الأسمرات.

وحضر الاحتفالية اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة وتامر عبد الفتاح المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر والفنانة منى عبد الغنى والفنان هانى رمزى.

وأكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن ما يحدث فى حى الأسمرات من توفير كافة الخدمات للمواطنين بعد نقلهم فى مساكن آمنة وبديلة للعشوائيات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن توفير كافة الخدمات لهم، لافتا إلى أن كافة أجهزة الدولة تشارك المواطن فى رسم الفرحة على وجهه من أجل حياة كريمة له وأن اليوم احتفال صندوق تحيا مصر بتسليم الفتيات الأولى بالرعاية الأجهزة الكهربائية لتجهيزهم وأيضا بعض الهدايا لهم.