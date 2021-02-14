شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع بالأزهر لتحديد نظام الامتحانات والدراسة بالمعاهد الأزهرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد المسئولين بالأزهر عن العملية التعليمية اجتماعا الآن، لبحث نظام الامتحانات وعودة الدراسة فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وما تم الإعلان عنه من قبل وزارة التربية والتعليم، حيث ان هناك تنسيق مستمر بين الأزهر ووزارة التربية والتعليم، وفور الإنتهاء من اجتماع اللجنة سيتم الإعلان عن جميع القرارات التى اتخذت نظرا لطبيعة الدراسة بالأزهر ووجود اختلاف بينها وبين وزارة التربية والتعليم.

وكان قد أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سيتم عقد امتحانات الفصل الدراسى الأول للطلاب من الرابع حتى الثانى الإعدادى بموجب امتحان واحد فقط، وينزل الطالب امتحان مجمع فى مارس وإبريل ومايو بواقع يوم واحد فقط، وتبدأ الامتحان للصف الرابع الابتدائى الأحد 28 فبراير وتستمر حتى 5 مارس لجميع الصفوف، مشيرا إلى أنه لن يأتى إلى المدرسة إلا الطلاب الذين لديهم امتحانات، كما يؤدى طلاب الثانوى العام بداية من 27 فبراير الجارى ومحدش هيروح المدرسة إلا الطلاب الذين يؤدون الامتحان ويستمرون حتى 9 مارس، وبعدها تعيد المدارس أبوابها لاستقبال الفصل الدراسى الأول.

وأوضح الوزير أن امتحانات الترم الأول تبدأ 27 فبراير حتى 9 مارس، مع تأجيل امتحانات الشهادة الإعدادية والثانوية حتى نهاية العام، مع عودة الحضور للمدارس 10 مارس بدون غياب بجداول الترم الأول للحضور مع تشغيل مجموعات التقوية.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بالالتزام الدقيق بتطبيق الإجراءات الاحترازية عند استئناف الدارسة بالمدارس، مع منح أولياء أمور الطلاب حرية اختيار الطريقة الأنسب لاستكمال أبنائهم العام الدراسى الحالى أثناء جائحة كورونا، سواء من خلال الحضور الفعلى بعد فتح المدارس، أو من خلال التعلم عن بعد بتوفير منصات ومصادر التعليم الرقمي.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس اليوم مع رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول عرض "الخطط والإجراءات لعقد امتحانات منتصف العام واستئناف العام الدراسى الحالى 2020/ 2021 بالمدارس".

ووافقت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، خلال اجتماعها مساء أمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء والمسئولين على مد إجازة نصف العام الدراسى لمدة أسبوع، على أن يتم استئناف الدراسة بالفصل الدراسى الثانى، وإجراء أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسى الأول، طبقا للجداول المعلنة، وكذا وفقا للوائح المنظمة للدراسة بمنظومتى وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالي.