شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يعلن تفاصيل ومواعيد امتحانات العام الدراسى الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه لن توجد أبحاث لتقييم الطلاب من الصف الرابع الابتدائى حتى الثانى الإعدادى، ولكن يتم تقييم الطلاب من خلال امتحان مجمع واحد لكل صف دراسى بداية من 27 فبراير الجارى، على أن يتم عقد امتحان أيضا كل شهر بواقع 3 امتحانات وهذه الامتحانات بدائل لامتحان نهاية الفصل الدراسى الثانى، قائلا: سيؤدى الطالب 4 امتحانات أولها فى فبراير ثم مارس ثم إبريل ثم مايو، وتعقد بواقع امتحان واحد مجمع كل شهر".

وأوضح الوزير أن امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى إلكترونية بواقع الأول فى لجان فى المدرسة والثلاث امتحانات الأخرى من المنزل بواقع امتحان لكل شهر امتحان، وهذه الامتحانات بديلة لامتحان نهاية الفصل الدراسى الثانى، أما طلاب الصف الثالث الإعدادى ستعقد لن يؤدى الطلاب امتحانات فى الترم الأول ولكن فى نهاية العام بواقع امتحان واحد فقط فى اللجان.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بالالتزام الدقيق بتطبيق الإجراءات الاحترازية عند استئناف الدارسة بالمدارس، مع منح أولياء أمور الطلاب حرية اختيار الطريقة الأنسب لاستكمال أبنائهم العام الدراسى الحالى أثناء جائحة كورونا، سواء من خلال الحضور الفعلي بعد فتح المدارس، أو من خلال التعلم عن بعد بتوفير منصات ومصادر التعليم الرقمي.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس اليوم مع رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول عرض "الخطط والإجراءات لعقد امتحانات منتصف العام واستئناف العام الدراسي الحالي 2020 / 2021 بالمدارس".

ووافقت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، خلال اجتماعها مساء أمس ، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء والمسئولين على مد إجازة نصف العام الدراسى لمدة أسبوع، على أن يتم استئناف الدراسة بالفصل الدراسى الثانى، وإجراء أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسى الأول، طبقا للجداول المعلنة، وكذا وفقا للوائح المنظمة للدراسة بمنظومتى وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالي.