شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة والآثار يتفقد المركز المصرى للقيادة الآمنة بمدينة 15 مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام اليوم الأحد الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، يرافقه أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية، بزيارة تفقدية للمركز المصرى للقيادة الآمنة (RSTC) Road Safety Training Centre التابع للاتحاد المصرى للغرف السياحية بمدينة 15 مايو، والذى يقوم بتدريب وتأهيل مهنى ومحترف لقائدى المركبات السياحية وغيرها طبقاً للمعايير الدولية للقيادة الآمنة.

تأتى هذه الزيارة للوقوف على آليات سير العمل بالمركز وبحث سبل تطويره وتعزيز الاستفادة القصوى منه للحد من حوادث الطرق، حيث أنه يعتمد فى برامج التدريب الخاصة به على تقنية المضامير الإلكترونية التى تحاكى الظروف الغير متوقعة، وكيفية تفاديها بشكل يضمن سلامة الركاب والمركبات. وقد تضمنت الجولة المبنى الإدارى وقاعات التدريب، بالإضافة إلى تفقد المضامير المُعدة للتدريب، حيث استمع وزير السياحة والآثار إلى شرح مفصل من رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية عن خطة تطوير المركز وكيفية الاستفادة القصوى منه، كما تم خلال الزيارة مناقشة مقترحات تطوير المركز وتنويع البرامج التدريبية السياحية به.