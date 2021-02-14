شكرا لقرائتكم خبر عن فيس بوك وتويتر أمام الكونجرس للمرة الثالثة خلال 6 اشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجري الرؤساء التنفيذيون لفيسبوك وتويتر محادثات مع المشرعين في مجلس النواب للإدلاء بشهادتهم في جلسة استماع في وقت مبكر من الشهر المقبل، وفقًا لصحيفة بيزنس انسايدر.

وناقش فيس بوك إتاحة رئيس مجلس النواب مارك زوكربيرج للمثول أمام لجنة الطاقة والتجارة كما فعل موقع تويتر ورئيسه جاك دورسي ، حيث يدقق قادة اللجان في طريقة تعامل المنصات مع المعلومات المضللة المتعلقة بفيروس كورونا والمحتوى العنيف في أعقاب أحداث الشغب في الكابيتول.

أعلن رئيس مجلس النواب للاستشارات الهندسية عن خطط للتحقيق في الدور الذي لعبته المنصات في اقتحام أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب مبنى الكابيتول، وفحصت اللجنة جهود شركات وسائل التواصل الاجتماعي لمكافحة المعلومات المضللة لـ Covid-19

وبحسب مصادر مطلعة، لم يتم تحديد موعد مؤكد للجلسة ، لكن يمكن أن يأتي في وقت مبكر في مارس.. وإذا ظهر الرؤساء التنفيذيون ، فقد تكون هذه المرة الثالثة في أقل من ستة أشهر التي أدلى فيها دورسي وزوكربيرج بشهادتهما أمام الكونجرس، حيث يحقق المشرعون في قضايا تتراوح من انتهاكات مكافحة الاحتكار المحتملة إلى الطريقة التي تتعامل بها شركات وسائل التواصل الاجتماعي مع المحتوى المضلل.

وظهر زوكربيرج ودورسي وسوندار بيتشاي أمام لجنة التجارة في مجلس الشيوخ في أكتوبر للإدلاء بشهادتهما حول القانون الذي يحمي الشركات من المسئولية عن المحتوي المعروض على منصاتها المعروف باسم القسم 230 ، والذي ألقى المشرعون باللوم عليه في سلسلة من السلوكيات السيئة من قبل صناعة التكنولوجيا.

كما استدعت اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ زوكربيرج ودورسي مرة أخرى في نوفمبر بشأن اتهامات الجمهوريين بأن الشركات تفرض رقابة على المحتوى المحافظ.

في وقت سابق ظهر زوكربيرج وبيتشاي مع الرئيس التنفيذي لشركة أمازون جيف بيزوس والرئيس التنفيذي لشركة آبل تيم كوك في جلسة استماع للجنة الفرعية لمكافحة الاحتكار في مجلس النواب في يوليو ، والتي بحثت في شكاوى من أن الممارسات التجارية لشركتيهما قد خنقت المنافسين وأضرت بالمستهلكين.