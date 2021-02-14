شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: 2066 محلا تشارك فى الأوكازيون الشتوى وضبط 156 عرضا وهميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أن عدد المحال المشاركة فى الأوكازيون الشتوى بلغ 2066 محلًا تجاريا، مشيرا إلى أن مديريات التموين بالمحافظات والأجهزة الرقابية بالوزارة تتابع ما يتم عرضه من حيث الجودة والإلتزام بالسعر المعلن.

ومن جانبه أكد المهندس أيمن حسام الدين، مساعد الوزير ورئيس جهاز حماية المستهلك أنه وفقا لتوجيهات وزير التموين بمتابعة المحال المشاركة بالأوكازيون للتأكد من التزامها بوضع سعرين لما قبل وبعد المشاركة فى الأوكازيون، فقد تم القيام بتنفيذ مجموعة من الحملات، أسفرت عن تحرير 156 محضرا تنوعت بين 3 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار و153 محاضر أوكازيون وهمى، مضيفا أنه يمكن الابلاغ عن أى مخالفات من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588.

ووفقًا لنظام العمل بالأوكازيون الشتوى فإن المحلات التى تشارك فى الأوكازيون، لها الحرية فى تقديم نسبة التخفيضات المناسبة، شريطة أن تكون التخفيضات حقيقية وغير وهمية، وأن من يثبت تلاعبه فى العروض سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تصل نسبة التخفيضات لبعض المنتجات قد تصل إلى 50%، وأن ذلك يكون وفقًا لرغبة أصحاب المحلات والجهات المشاركة فى عروض الأوكازيون الشتوى.