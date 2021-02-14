شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف خالية بوزارتي الأوقاف والتنمية المحلية في القاهرة والبحر الأحمر «تفاصيل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ننشر العديد من الوظائف الخالية في وزارة الاوقاف ووزارة التنكية المحلية والتى ينتهي موعد تقديمها غدا بالنسبة إلى وزارة التنمية المحلية بالاضافة إلى وزارة الاوقاف والتى تمتد يوم اضافي حيث ينتهى التقديم بعد غد.

وفيما يلي جميع الوظائف المتاحة والتفاصيل والشروط المطلوبة :

اولا: وزارة التنمية المحلية

- وظائف خالية في الديوان العام لمحافظة البحر الاحمر

1- وظيفة مدير عام الشؤون الهندسية بالوحدة المحلية لمدينة الغردقة

- جهة العمل: الديوان العام لمحافظة البحر الأحمر

- نوع الوظيفة إدارية عليا

- اسم الوزارة: وزارة التنمية المحلية

- الوصف العام للوظيفة

​تقع هذه الوظيفة على قمة وظائف الإدارة العامة للشئون الهندسية بالمدن والأحياء

يختص شاغلى الوظيفة بوضع الخطط والبرامج التفصيلية لانجاز أعمال الشؤون الهندسية بالمدن والأحياء ومتابعة تنفيذها

- المهارات الأساسية

​يعمل شاغل هذه الوظيفة تحت التوجية العام للسيد رئيس المدينة أو الحي الذي يراجع أعماله مراجعة اجماليه بهدف التحقيق من نتائج الأعمال تتمشي مع خططه وبرامجه وأحواله الفنيه

- المهارات الفنية

​معالجة كافة الموضوعات المطروحة

- سنوات الخبرة

​قضاء مدة بينيه قدرها سنة في وظيفة بالمستوي الأول ( أ ) أو مدة كلية قدرها ( 17 ) سنة لغير العاملين بالجهاز الأداري للدولة

- النوع المطلوب ذكر; أنثى

- المؤهل

​مؤهل عال مناسب وفقا لأشتراطات بطاقة وصف الوظيفة

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2- وظيفة مدير عام الإدارة العامه لشئون البيئه بمحافظة البحر الاحمر

- الوصف العام للوظيفة

​تقع هذه الوظيفة على قمة الهرم الوظيفي للإدارة العامه لشئون البيئه بديوان عام المحافظة

يختص شاغلي الوظيفة بالإشراف على الإدارة العامه لشئون البيئة

- المهارات الأساسية

​يعمل شاغل هذه الوظيفه تحت التوجيه العام للسيد / المحافظ

الإشراف على إعداد الخطه القوميه لحماية البيئه بالمحافظة والاشتراك في إعداد وتحديث تقرير حاله البيئه بالمحافظة

- المهارات الفنية

​رصد مصادر التلوث وإعداد الخرائط البيئيه

- سنوات الخبرة

​قضاء مدة بينيه قدرها سنه في وظيفه بالمستوي الأول ( أ ) أو مدة كلية قدرها ( 17 ) سنه لغير العاملين بالجهاز الإداري للدوله

- النوع المطلوب ذكر; أنثى

- المؤهل

​مؤهل عال مناسب وفقا لاشتراطات بطاقة وصف الوظيفة

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3 -وظيفة سكرتيرالوحدة المحلية لمدينة الغردقة

- الوصف العام للوظيفة

​تقع هذه الوظيفة في البناء التنظيمي للوحدة المحلية لمدينة الغردقة

يختص شاغلها بالقيام بالاعمال الموكله له من رئيس الوحدة المحلية للمدينة

- المهارات الأساسية

​يعمل شاغل هذه الوظيفة تحت التوجيه العام لرئيس الوحدة المحلية للمدينة

الاشراف الكامل على جميع النواحي المالية والإداريه والفنيه في اطار التفويض ببعض اختصاصات رئيس الوحده المحليه للمدينة بما يؤدي إلى رفع مستوي الأداء بالوحده

- المهارات الفنية

​رفع كفاءة الأداء بالنسبه للأقسام التي يكلف بالاشراف عليها

- سنوات الخبرة

​قضاء مدة بينيه قدرها سنه في وظيفة بالمستوي الأول ( أ ) أو مدة كلية قدرها ( 17 ) سنة لغير العاملين بالجهاز الإداري للدولة

- النوع المطلوب ذكر; أنثى

- المؤهل

​مؤهل عال مناسب ووفقا لاشتراطات بطاقة وصف الوظيفة

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--- تفاصيل وشروط مشتركة لجميع الوظائف المطلوبة في الديوان العام لمحافظ البحر الاحمر---



- تاريخ إنتهاء التقدم 15/02/2021

- عدد الأشخاص المطلوبين لكل وظيفة = 1

- بيانات الإتصال والتقدم للجهات

​تقدم الطلبات بمقر مديرية التنظيم والإدارة بالبحر الأحمر ـ خلف ديوان عام محافظة البحر الأحمر

- المستندات المطلوبة

​بيان الحالة الوظيفية معتمد ومختوم وعلي مسئولية مدير إدارة الموارد البشريه بالجهه الإداريه التابع لها المتقدم متضمنا استيفاء النماذج المخصصة لإثبات بيانات ( المؤهلات العلمية ـ الخبرة النوعية والزمنية ـ الوظائف الإشرافية السابق شغلها ـ تقارير الكفاية ـ الدورات التدريبية مدتها ونــوعهــا ومكانها ـ الجــزاءات ـ العـــلاوات التشجيعية ـ خطابات الشكر والتقدير إن وجدت ـ عدد «6» صور فوتوغرافية حديثة ـ عدد «10» دوسيهات بلاستيك ) بيـان إنجازات وإسهامات المتقدم في الوحدة التي يعمل بها مدعما بالمستندات المؤيده لذلك معتمده ومختومه ـ مقترح التطوير الذي يتم التقدم به لشغل الوظائف القيادية ( أصل + خمس صور ) ترفق نسخه من مقترح التطوير على اسطوانه مدمجه ( C. D ) وعلي المتقدم تقديم عدد ( 6 ) نسخ من ملف التقديم الخاص به

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ثانيا: وزارة الاوقاف

- وظائف خالية في المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

1- وظيفة مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية

- الوصف العام للوظيفة

​تقع هذه الوظيفة على قمة الوظائف في الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية

تختص هذه الوظيفة بالإشراف العام على أعمال الشؤون المالية والإدارية والتأكد من صحة تنفيذ القوانين واللوائح والتعليمات التي تحكم العمل بمختلف أجهزة المجلس والتأكد من سلامة تنفيذ وصحة تطبيق القوانين واللوائح والتعليمات في مجال الشؤون المالية والإدارية

يشرف شاغل الوظيفة على التقسيمات التنظيمية في المستوى الأدنى

يعمل شاغل الوظيفة تحت التوجيه الإداري العام من رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والادارية وأمانة اللجان

تتطلب أعباء الوظيفة إجراء اتصالات داخلية وخارجية لانجاز الأعمال

الإشراف العام على إعداد التنظيم ووضع السياسة العامة وبرامج خطة العمل وتحديد طريقة ادائة

تنسيق العمل بين هذه الإدارات المتنوعة والاختصاصات وبين أقسامها وتنظيم الاتصالات بينهما لصالح العمل ومراجعة النتائج الإجمالية لمجهودات هذه التقسيمات

إبداء الملاحظات التي تحرص على تطوير وتحسين مجريات العمل وتوقع الكفاءة الإنتاجية وتحقيق الترشيد في الأداء

إصدار القرارات التي تكفل تحقيق الأهداف المرسومة وضبط الرقابة على تنفيذ هذه القرارات.

الإشراف العام على إعداد مشروعات الميزانية العامة والنقدية والحساب الختامي وعلى تنفيذها بعد اعتمادها ومناقشة الحسابات الدولية وعلى أعمال الخزائن

الإشراف على الدراسات والتقارير الخاصة بالشئون المالية من حسابات وميزانية وخزينة

إبداء الراى في الاعتمادات الإضافية والتجاوزات والصرف على الميزانيات السابقة والإشراف على قانونية وصحة إجراء الصرف والارتباطات وسلامة تطبيق الأنظمة واللوائح المالية ولوائح الميزانية والحسابات

تدبير الاحتياجات من قوى عامله وأثاث ومهمات وإدارات

التأكد من صحة تطبيق وتنفيذ النظم والقوانين واللوائح المتعلقة بشئون العاملين والمشتريات والمخازن وأعمال المحفوظات والسكرتارية والخدمات الداخلية للمجلس والترشيد في أداء جميع الأعمال الإدارية

عقد اجتماعات دورية مع رؤساء التقسيمات التنظيمية التي يشرف عليها ومناقشة مشكلات العمل وتذليل الصعوبات وإيجاد الحلول المناسبة لها

القيام بما يسند إلية من أعمال أخرى مماثلة

- المهارات الفنية

القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي

الإلمام بإحدى اللغات الأجنبية

التوجه الاستراتيجي

القيــــــــــــادة

اتخاذ القرارات

حل المشكلات

إدارة الأزمات

التوجه بالإنجاز

- سنوات الخبرة

المدة البينية / عام على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفي الأول ( أ )

المدة الكلــية/ سبعة عشر عامًا على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة

- النوع المطلوب ذكر; أنثى

- المؤهل

​مؤهل عال يتواءم مع نوع وطبيعة العمل

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2- وظيفة رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية وأمانة اللجان

- الوصف العام للوظيفة

​تقع هذه الوظيفة على قمة وظائف الإدارة المركزية للشئون الداخلية

تختص هذه الوظيفة بالإشراف العام على الأعمال الداخلية للمجلس ومؤتمرات واجتماعات تشكيلات المجلس واللجان المنبثقة عنه ولجانه الفنية والتخطيط في مجال إنشاء المراكز الإسلامية بالداخل والفروع والأمانات الفرعية والأشراف العام على إعمال الشؤون المالية والإدارية والتأكد من صحة تنفيذ القوانين والنوائح والتعليمات التي تحكم العمل بمختلف أجهزة المجلس وتخطيط القوى العاملين وشئون العاملين والأعمـــــال التجاريـــــــة والمخزنية وغيرها

يجري الاتصالات الداخلية والخارجية لإنجاز أعمال الإدارة المركزية

يضع السياسة العامة وبرامج خطة العمل للإدارة المركزية

يُنسق العمل والجهود بين التقسيمات التنظيمية الأدنى

يُصدر القرارات التنفيذية بما يكفل تحقيق الأهداف

يُشرف على أعمال المراكز الإسلامية الداخلية وأمانة المجلس ولجانه الفنية والشئون المالية

يعتمد الأعمال الداخلة في اختصاصه

يُراجع تقارير المستويات الأدنى ويُعدها لرفعها للمستوى الأعلى

يعقد الاجتماعات الدورية مع مديري العموم في الإدارة المركزية ومع رؤساء التقسيمات التنظيمية الأخرى التابعة لمناقشة مشكلات العمل وتذليل الصعوبات وإيجاد الحلول المناسبة لها

يُنفذ ما يُسند إليه من مهام وأعمال تتعلق بطبيعة الوظيفة



- المهارات الفنية

القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي

الإلمام بإحدى اللغات الأجنبية

التوجه الاستراتيجي

القيــــــــــــادة

اتخاذ القرارات

حل المشكلات

إدارة الأزمات

التوجه بالإنجاز

- سنوات الخبرة

المدة البينية/ عام على الأقل في وظيفة قيادية من المستوى الأدنى مباشرة

المدة الكلــية/ ثمانية عشر عامًا على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة

- النوع المطلوب ذكر; أنثى

- المؤهل

​مؤهل عال يتواءم مع نوع وطبيعة العمل

--- تفاصيل وشروط مشتركة لجميع الوظائف المطلوبة في المجلس الاعلي للشؤن الاسلامية ---



- تاريخ إنتهاء التقدم 16/02/2021

- عدد الأشخاص المطلوبين لكل وظيفة = 1

- بيانات الإتصال والتقدم للجهات

وزارة الأوقاف ــ شارع صبرى أبوعلم ــ باب اللوق

الأمانة الفنية للجنة الدائمة للقيادات ( الدور الثانى )

هاتف رقم: 01223496940

- المستندات المطلوبة

التأهيل العلمي والمؤهلات الإضافية من تقارير أو بيانات الأداء عن السنوات السابقة

الخبرة الزمنية النوعية

الوظائف الإشرافية التي شغلها المتقدم

الدورات التدريبية ( مدتها ــ نوعها ــ مكانها)

العلاوات التشجيعية التي حصل عليها

خطابات الشكر والتقدير

الجزاءات ( إن وجدت )

أي بيانات أخرى يريد المتقدم إضافتها

بيان عن أبرز الانجازات للمتقدم وإسهاماته في مجال التخصص والقدرة على الابتكار وإجادة لغات أجنبية والمعرفة بعلـوم الحاسب الآلى وسابقة العمل بالمنظمات الدولية والإقليمية والاشتراك في المؤتمرات، وإعداد البحوث مدعما بالمستندات المؤيدة

اقتراحات لتطوير الوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية

عدد (٦ ) صور شخصية حديثة مقاس ( 4 × 6 )

صورة بطاقة الرقم القومي

بالنسبة للمتقدمين من الخارج ( أصل المؤهل العلمي. شهادة خبرة. أصل شهادة الميلاد- شهادة الخدمة العسكرية )

بالنسبة للمتقدمين من الوزارة والمديريات الإقليمية عليهم التقدم ببيان حالة وظيفية مستخرج من الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية بالديوان العام

علــــى ان تكون جميع المستندات المقدمة من ( أصل وست نسخ ) ويحتوى الملف الأصلي على أصـــــل المستندات وكل نسخة منها بغلاف، وللمتقـــدم الحق في التقدم على ( وظيفة واحدة )

وفى حالة التعيين عليها يلتزم المتقدم ( في حال التجديد له ) بعدم طلب أي نقل من المديرية التي عين بها قبل مرور ( ثلاث سنوات ) كاملة على تسلمه العمل بموجب هذا الإعلان