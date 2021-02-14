شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة عرفية بين طبيب والمعتدين عليه بالعريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت جلسه صلح بين طبيب في مستشفي العريش العام وعدد من الأشخاص المعتدين عليه، قبل اسبوع، أثناء عمله في المستشفي.

وقال الطبيب احمد زين العابدين احمد، أنه خلال جلسة عرفية عقدت في المستشفي، تم التصالح مع أهل المريض الذين قاموا بالاعتداء عليه، والتنازل عن حقه والتصالح في المحضر المحرر ضدهم.

أضاف الطبيب، أن جلسه الصلح جرت بحضور عزيز مطر عضو مجلس النواب، حيث تعهد المعتدين عليه بتزويد المستشفى بمعدات طبية لعمليات جراحات المخ والعمود الفقري، الغير متوفرة في المستشفي.

وكان الطبيب قد تقدم ببلاغ، الاسبوع الماضي، ضد أقارب مريض أثناء مناظرة حالته الصحية في قسم العناية المركزة في المستشفى.

وقال الدكتور أحمد زين العابدين أحمد، طبيب مقيم بتخصص جراحة المخ والأعصاب في مستشفي العريش العام، إنه خلال مناظرة حالة مريض محجوز في العناية المركزة، تبين انه يعاني من نزيف حاد داخل تجويف المخ واستسقاء على المخ، وأثناء وقوفه بجوار سرير المريض، فوجئت بمجموعة من مرافقي مريض آخر بالتعدي على بالضرب المبرح والمتواصل وسط سيل من السباب لشخصي وأهلي

وتحرر محضر بالواقعة في وجود مدير المستشفي قيد تحت رقم 3 أحوال.