شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة: جدول الامتحانات لم يتغير ولكن تأجل أسبوعًا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمود علم الدين، المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة، إن جدول الامتحان بالجامعات كما كان موضوعًا من قبل، لكن تم ترحيله أسبوعًا بناء على ما رأته الدولة من أجل مصلحة الطلاب.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الطلاب يبدأون التوافد على المدن الجامعية قبل الامتحان المحدد له 27 من الشهر الجاري بـ 3 أيام.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم جامة القاهرة، أن هناك امتحانًا إلكترونيًا، وورقيًا، وهجينًا يجمع بين الاثنين، موضحًا أن نظام الامتحان سيكون كما هو في كل الجامعات.