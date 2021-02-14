شكرا لقرائتكم خبر عن «ثقافة الأقصر» تعقد عدد من المحاضرات وأمسيات شعرية وورش فنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر، حيث عقد قصر ثقافة الطود محاضرة بعنوان "التحفيز الذاتي".

كما عقد قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "كيفية التعايش مع متطلبات الحياة اليومية"، بجانب ذلك عقد بالقصر الإجتماع الإسبوعي لنادي الأدب، بالإضافة إلى تنفيذ ورشة فنون تشكيلية، وعمل قلب مجسم من ورق الكانسون نفذته مشيرة محمد مستخدمة "ورق كانسون، صمغ، مسطرة، قلم، مقص، فوم جليتر".

محاضرات وامسيات ثقافية بالاقصر

كما أعد قصر ثقافة أرمنت أمسية شعرية للشاعر النوبى عبدالراضى وألقى قراءة فى ديوان أطارد فراشة، بجانب تنظيم قصر ثقافة الطارف ورشة فنون تشكيلية للرسم نفذها حسن رفاعي لرسم منظر ريفي وإستخدم الألوان المناسبة، كما أعد القصر عرض مسرح عرائس تنفيذ سلوي جودة بعنوان "ضغوط الحياة" من خلال الأراجوز.

محاضرات وامسيات ثقافية بالاقصر

بينما نفذ قصر ثقافة أسنا ورشة الأشغال الفنية للمدربة هند رجب، ورسم بالرمل الملون بإستخدام "خشب ابلكاج، غراء أبيض شفاف، رمل ملون"، وأقامت مكتبة الطفل والشباب بالديمقراط ورشة حكي قصة بعنوان "غزوة أحد" سردتها حجاجية خيري.