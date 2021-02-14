شكرا لقرائتكم خبر عن حالتين وفاة بـ كورونا في مستشفى كفر شكر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف مصدر مسؤول بمديرية الصحة بالقليوبية تسجيل مستشفي كفرشكر المركزي لعزل مصابي كورونا بمحافظة القليوبية حالتي وفاة اليوم جراء مضاعفات الإصابة بفيروس كوفيد 19 هما «رضوان م ر» 63 سنة من طوخ و«كرم ب ع» 60 سنة من القناطر الخيرية

فيما لم تسجل ياقي مستشفيات العزل بالمحافظة أي حالات وفاة بمضاعفات الفيروس اليوم

وأعلن مصدر طبي بمستشفى قها لعزل مرضي كورونا بالقليوبية عن خروج وتعافي 4 حالات من مصابي فيروس كورونا المستجد بعد تعافيهم من المرض من بينهم مسنة تبلغ من العمر 81 سنة

وأضاف المصدر أن تلك الحالات ثبت تعافيهم من المرض بعد سلبيات المسوحات التي أجريت لهم مرتين متتاليتين على مدار 5 أيام