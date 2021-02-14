شكرا لقرائتكم خبر عن بحضور ٧٠ ناشطاً مدنياً ودبلوماسياً.. الحكومة تستعرض آفاق التعاون مع العمل الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاركت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في الاجتماع الذي دعت إليه وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية المنظمات الدولية والبعثات الأجنبية ووكالات التنمية الدولية العاملة في مصر بمشاركة وزيرة التعاون الدولي وممثلي وزارة الخارجية لعرض آفاق التعاون بعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل الأهلي، ومثل المنظمة كلا من علاء شلبي رئيس المنظمة، ومحمد راضي المدير التنفيذي للمنظمة.

وأكدت وزيرة التضامن خلال الاجتماع على أن توفيق الأوضاع ستكون مجانية وميسرة، وأن الجهة الإدارية ستعمل على تيسير كافة الطلبات والتصاريح خلال فترة توفيق الأوضاع لتجنب تعطيل الأنشطة، وتعهدت بتوفير مانوال (أسئلة واجابات) للرد على الاستفسارات المتعلقة بتوفيق الأوضاع والإشهار للجمعيات الأهلية المصرية والمنظمات الأجنبية العاملة في مصر.

من جانه قال علاء شلبي رئيس المنظمة في تصريحات لـ «المصري اليوم» شددت الوزيرة على أهمية مشاركة مؤسسات المجتمع المدني المحلية والأجنبية في جهود التنمية، واستجابت لاقتراح رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان بتعزيز انخراط مؤسسات المجتمع المدني على تنوع اختصاصاتها في برامج تفعيل اتفاقيات المنح والقروض وبرامج التعاون الدولي الموجهة لمختلف مجالات التنمية.

وأضاف شلبي أن الاجتماع عقد تحت عنوان «آفاق جديدة للمجتمع المدني في مصر»، وأكدت خلاله الوزيرتان على أن الفترة المقبلة ستشهد تغييراً إيجابياً هائلاً بالمقارنة بالمراحل السابقة.

وتابع شلبي أن الاجتماع وتصريحات وزارتي التضامن الاجتماعي والتعاون الدولي تعزز الآمال والتفاؤل بتعاطي إيجابي ومناسب يتلافى السلبيات التي عرقلت حرية العمل المدني في المراحل السابقة.

وواصل «المنظمة تراهن على أن كل تقدم إيجابي في الحريات والحقوق في مصر سينعكس إيجاباً على المحيط العربي، وعبر عن ترحيبه باستجابة وزيرة التعاون الدولي لطلب المنظمة بتعزيز انخراط المجتمع المدني في تنفيذ برامج التعاون الدولي المعنية بالتنمية بما يعزز الشفافية ومن شأنه أن يثري تنفيذ هذه البرامج وتنمية الشعور الاجتماعي بمردوداتها.

يذكر أن الاجتماع شارك فيه نحو ٧٠ ناشطاً مدنياً ودبلوماسياً بالحضور المباشر، ونحو ١٠٠ آخرين عبر قنوات التواصل الافتراضي.