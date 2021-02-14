شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الشاعر الفلسطيني مريد البرغوثي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توفي قبل قليل، الشاعر والأديب الفلسطيني مريد البرغوثي عن عمر يناهز 76 عامًا

البرغوثي ولد في رام الله عام 1944، وسافر إلى مصر العام 1963 حيث التحق بجامعة القاهرة وتخرج في قسم اللغة الإنجليزية وآدابها العام 1967، ولم يتمكن من العودة إلى مدينته رام الله إلا بعد ذلك بثلاثين عاماً من التنقل بين المنافي العربية والأوروبية.