شكرا لقرائتكم خبر عن لبحث سبل تنمية المهارات.. وكيل تعليم أسوان يلتقي ممثلي «الجيزويت والفرير» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى خالد قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، مع ممثلي جمعية الجزويت والفرير، بحضور معتز منير مدير إدارة المشاركة المجتمعية، حيث تمت مناقشة أبرز أنشطة الجمعية بمدارس محمد عبدالوارث الابتدائية بإدارة أسوان ونجع العرب الابتدائية، وأرمنا الإبتدائية بإدارة نصر النوبة.

وتقوم الجمعية -بحسب بيان الأحد- على تنمية مهارات المعلمين مهنيًا وتربويًا بهذه المدارس، بالإضافة إلى رفع مستوى التلاميذ الضِعاف في القراءة والكتابة، وكذلك تفعيل الأنشطة الصفية واللاصفية، وكذلك تفعيل دور مجالس أمناء هذه المدارس والاهتمام بالصيانة البسيطة، بالإضافة إلى تطبيق سياسة الحماية التي تستهدف حماية التلاميذ من التنمر والتحرش والعنف، وذلك من خلال الشراكة مع جمعية تنمية المجتمع.