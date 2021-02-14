شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة»: مصر تنعم باكتفاء ذاتي من الألبان الطازجة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، إن مصر بها اكتفاء ذاتي من الألبان الطازجة، ولا يتم استيراد سوى ألبان البودرة المصنعة.

وتابع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم اعتماد 134 مليون جنيه لتطوير 74 مركزًا لتجميع الألبان.

وأوضح رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، أن القيادة السياسية مهتمة بمراكز تجميع الألبان، لافتا لوجود تنسيق بين وزارتي الإنتاج الحربي والزراعة، لتطوير الآلات والمعدات اللازمة لمراكز تجميع الألبان بفترة ضمان تصل إلى 20 عامًا.

وأشار إلى أنه تم إنشاء 10 مراكز جديدة لتجميع الألبان تابعة لوزارة الزراعة.