شكرا لقرائتكم خبر عن داعية يكشف تفاصيل أكثر موقف رومانسي في الإسلام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال إسلام شعيب، الداعية الإسلامي، إن البعض يصف أي مصيبة يتعرض لها على أنها حسد، ولا يتطرق ذهنة على أن هذه المصائب أو الابتلاء، ناتجة من الذنوب لتنبه الإنسان من السير في الطريق الخاطئ.

وتابع «شعيب»، خلال حواره مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج «حلو الكلام»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما هاجر من مكة إلى المدينة مع الصحابة، قام بتطبيق مبدأ المحبة عن طريق المؤاخاة، معقبة: «بدون المحبة مفيش مجتمع سليم».

ولفت إلى أن المحبة في الإسلام سلوك وإنسانية وطباع وليست مجرد كلام، معقبًا: «أي علاقة قائمة على الكلام فقط، فهي ليست سليمة، ومنقطعة».

وذكر أن أكثر موقف رومانسي في الشريعة الإسلامية، كان يتمثل في قيام بنت الرسول السيدة زينب، بحب أحد أقاربها يسمى أبى العاص بن الربيع، وهذا حدث قبل أن يبعث الرسول إلى الرسالة، وهذا الموقف لا يدرس، ولهذا أخذ المجتمع الشكل العنيف في العلاقات المتواجد الآن.

ولفت إلى أن أبى العاص كان عندما عاد من رحلة تجارية، وجد ضجة كبيرة، بسبب أن حماه «محمد صلى الله عليه وسلم» أصبح رسولًا، وطالبته السيدة زينب بالإيمان بالإسلام، فرفض هذا الأمر لأنه لا يجوز أن يخالف قومه، وبعد فترة حدثت غزوة بدر، فوجد الرسول أول شخص يقف في الصف المعاكس هو زوج ابنته، فطالب الصحابة بعدم الاصطدام به، وعندما وقع هذا الشخص في الأسر، وجد مع أحد الأشخاص عقد لأبنته السيدة زينب، فتوتر الرسول، وسأل عن هذا العقد، فقيل له أن هذا العقد أرسل من قبل أحد الاشخاص، لكي يفتدي به أبى العاص.

وأشار إلى أن الرسول قام بضم العقد إلى صدره، لأنه كان في الأساس عقد السيدة خديجة، وقامت بمهاداة به السيدة زينب، وقامت بالبكاء، معقبًا: «الرسول قال ما أقدرش أشوف عقد السيدة خديجة مع حد تاني، وقال للسيدة زينب إلا عقد السيدة خديجة»

وأضاف أن أبى العاص خرج من الأسر، وتم التفريق بينه وبينه زوجته، لأنه كان على ملة أخرى، وبعد ذلك أسلم وعاد إلى السيدة زينب وجلس معها عامًا، وبعد ذلك توقت السيدة زينب، وبعد عام مات بسبب حزنه عليها.