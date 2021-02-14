شكرا لقرائتكم خبر عن معاون محافظ كفرالشيخ يتفقد أعمال التطوير بمصيف بلطيم (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنفيذا لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، تفقد الدكتور إسلام طه، معاون محافظ كفر الشيخ برفقة العميد هانى محمد عبدالقوى، رئيس مدينة مصيف بلطيم، الأحد، الشواطئ الستة للمصيف، لمناقشة كافة المتعلقات بتطوير مدينة مصيف بلطيم، لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمصطافين والاستعداد لفصل الصيف.

تفقد معاون المحافظ أعمال التطوير على الطبيعة لتحديد مجمع مواقف للسيارات وتحديد الشواطئ الخاصة وأماكن لرواد اليوم الواحد والاستعانة بشركة للنظافة وكذلك شركة للأمن وكذلك الاستعانة بشركة معتمدة وخاصة للإنقاذ البحرى.

كما تابع معاون المحافظ اعمال التطوير داخل المدينة من أعمال على ارض الواقع واكد العميد هانى محمد عبدالقوى، رئيس مدينة مصيف بلطيم على سرعة الانتهاء من كافة الأعمال داخل المدينة والاستعداد لاستقبال أعياد الربيع وشم النسيم وصيف ٢٠٢١.

معاون المحافظ يتفقد أعمال التطوير

معاون المحافظ يتفقد أعمال التطوير

معاون المحافظ يتفقد أعمال التطوير

معاون المحافظ يتفقد أعمال التطوير

معاون المحافظ يتفقد أعمال التطوير

معاون المحافظ يتفقد أعمال التطوير

معاون المحافظ يتفقد أعمال التطوير