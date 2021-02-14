شكرا لقرائتكم خبر عن إعدام مواد غذائية وغلق منشآت مخالفة في حملة على «بشائر الخير» بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قاد اللواء خالد جمعة، السكرتير العام المساعد بالمحافظة، الأحد، حملة مكبرة بنطاق منطقة بشائر الخير ٣ للتفتيش على المحال التجارية والكافيهات والمخابز للتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار كورونا.

ومن جانبها قالت المهندسة سحر شعبان، رئيس حى غرب، ان الحملة أسفرت الحملة عن ضبط وإعدام 100 كيلو من المواد الغذائية الفاسدة، غير صالحة للاستخدام الآدمي وإغلاق وتشميع عدد 2 من المحال التجارية.

وأشارت «سحر» إلى تحرير 17 محضر متنوع ما بين صحة وبيئة وأمن صناعي وعدم الالتزام بتطبيق الاجراءات الاحترازية، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وخلال الحملة، تم المرور على المحال التجارية للتأكد من مدى الالتزام بتطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية والتأكد من الرخص القانونية الخاصة بتلك المحال.

وشدد السكرتير المساعد على المحال التجارية، والكافيهات، على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية من حيث الالتزام بارتداء الكمامات وتواجد جهاز قياس للحرارة وأدوات للتعقيم والمطهرات والنظافة العامة والتباعد وذلك لرواد المطاعم والمحال والعاملين بها، حرصا على سلامة المواطنين في ظل هذه الظروف.