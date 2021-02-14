شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «تعليم أسوان» يُكرّم الفائزين في مسابقة «أجمل حديقة مدرسية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرّم الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، الأحد، تلاميذ مجمع القهمورى للغات بإدارة كوم امبو التعليمية، الفائزين بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة أجمل حديقة مدرسية بمنحهم شهادات تقدير ودفتر توفير لكل تلميذ، بحضور عبدالكريم لطفى مدير عام التعليم العام.

وقدم وكيل الوزارة التهنئة للفائزين، لجهدهم المتميز في تجميل وتنسيق وتهذيب الحديقة وظهورها بهذا الشكل الرائع، الذي ساهم في فوزها بالمركز الأول جمهوريًا، وقدم التهنئة والشكر لمعلم التربية الزراعية بالمدرسة ولموجهى التربية الزراعية وعلى رأسهم الموجه العام.