شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يتفقد أعمال رصف طريق «خط 13» وعزبة «أفندينا» (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، الأحد، بجولة لدفع الأعمال بعدة مشاريع بطوخ وشبرا الخيمة، بدأها بأعمال رصف وتطوير خط 13(بلتان- المنيرة) بمدينة طوخ بطول 15 كيلو متر بتكلفه 35 مليون جنيه، والذي يتم تنفيذه تحت إشراف الهيئة العامة للطرق والكباري، حيث وجه المحافظ بسرعة الانتهاء والتسليم في الموعد المحدد له.

كما تفقد أعمال رصف وتطوير طريق عزبة أفندينا المتفرع من طريق شركات البترول بطول 1.2 كليو بتكلفة 5 ملايين جنيه، والذي يعد محورًا مروريًا مهما، وطريقا بديلا لشركات البترول، ليفتح محور جديد بالمنطقة تماشيا مع أعمال التطوير التي تتم بطريق شركات البترول، مشددا على سرعة الانتهاء من أعمال الرصف وفتح الطريق.

جاءت الجولة بحضور الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، وأحمد الوزيري رئيس مدينة طوخ، والدكتور بكر عبدالمنعم رئيس حي شرق شبرا، واللواء مجدي العناني رئيس مدينة شبرا الخيمة.