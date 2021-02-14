شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس مدينة مرسى مطروح يشنّ حملة لإزالة إشغالات الطرق (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح، إنه تم شنّ حملة مكبرة لإزالة إشغالات الطريق المخالفة للكافيهات والمطاعم بشوارع الجلاء والعوام والميناء والتحرير وعلم الروم تحت إشراف وتنفيذ إدارة تحسين البيئة والتراخيص بمجلس المدينة ومشاركة شرطة المرافق.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف حملات إزالة إشغالات الطريق المخالفة بالشوارع والميادين الرئيسية بنطاق المدينة.

وأضاف «جاب الله» في تصريحات صحفية، أنه تم إيقاف أعمال بناء لعقار بعلم الروم يعمل دون ترخيص، حيث تم التحفظ على معدات وأدوات البناء وتحرير مخالفة لصاحب العقار والتحفظ على إشغالات الطريق المخالفة للمطاعم والكافيهات، مؤكدامواصلة استمرار الحملات المكبرة بالشوارع والميادين العامة للقضاء على ظاهرة اشغال الطريق المخالفة وانتشار الباعة الجائلين على الارصفة والتحفظ على معدات وأدوات البناء التي تعمل بدون ترخيص بنطاق المركز.

وناشد رئيس مدينة مرسى مطروح الاهالي بالالتزام بعدم اشغال الطريق بالمخالفة للقانون والا سيتم تطبيق أقصي عقوبة وغرامة وعدم الشروع في البناء العشوائي غير المرخص حفاظا على الشكل الحضاري والجمالي للمدينة.