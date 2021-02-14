«عبد الودود» مديرًا للمعهد الفني الصناعي بقويسنا

وافق الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، على تكليف المهندس أسامة عبدالودود عبدالرسول للقيام بأعمال مدير عام المعهد الفنى الصناعى بقويسنا بناء على خطاب الترشيح الذي عرضه السيد عطا رئيس قطاع التعليم.

محمد يوسف

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