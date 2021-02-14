شكرا لقرائتكم خبر عن «عبد الودود» مديرًا للمعهد الفني الصناعي بقويسنا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وافق الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، على تكليف المهندس أسامة عبدالودود عبدالرسول للقيام بأعمال مدير عام المعهد الفنى الصناعى بقويسنا بناء على خطاب الترشيح الذي عرضه السيد عطا رئيس قطاع التعليم.
والمهندس أسامة عبدالودود شغل عدد من المناصب آخرها منصب وكيل المعهد الفنى الصناعى ببنها ومدير إدارة الصيانة بالكلية التكنولوجية بقويسنا.
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