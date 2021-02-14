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مجدي سعيد نقيبًا لمحاميي البحر الأحمر

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محمد السيد سليمان 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت نتائج الفرز لجولة الإعادة لانتخابات المحامين بالبحر الأحمر التي أجريت، الأحد، عن فوز مجدي سعيد بمنصب نقيب المحامين.

وجاء محمد جمعة في المركز الثاني ونور مبارك في المركز الثالث، وفاز بمقعد الشباب المرشح مصطفي عادل صالح.

وتتواصل أعمال الفرز لأصوات أعضاء مجلس النقابة.

كانت الاتخابات قد تأجلت الأسبوع الماضي لعدم اكتمال النصاب القانوني.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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