شكرا لقرائتكم خبر عن مجدي سعيد نقيبًا لمحاميي البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت نتائج الفرز لجولة الإعادة لانتخابات المحامين بالبحر الأحمر التي أجريت، الأحد، عن فوز مجدي سعيد بمنصب نقيب المحامين.

وجاء محمد جمعة في المركز الثاني ونور مبارك في المركز الثالث، وفاز بمقعد الشباب المرشح مصطفي عادل صالح.

وتتواصل أعمال الفرز لأصوات أعضاء مجلس النقابة.

كانت الاتخابات قد تأجلت الأسبوع الماضي لعدم اكتمال النصاب القانوني.