شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندي: نبينا محمد إمام المحبين وعلمنا الحب قبل أن يخترعوا عيده والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن النبي صلى الله عليه وسلم، علمنا الحب قبل أن يخترعوا عيد الحب، مؤكدا أنه إمام المحبين وفيه نزل قول الله تعالى: «إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ».

وأضاف «الجندي»، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع عبر قناة «dmc»، اليوم الأحد: «نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولكم بمناسبة الحب الذي نظن أنه عيد متكرر في كل لحظة.. أن نفسًا لم تدرى للحب طعمًا كنفس لا تدرى ما معناها.. أنا بالحب قد عرفت طريقي.. وأنا بالحب قد عرفت الله»، مشيرا إلى أن الحب هو الحالة الوحيدة المطمئنة للبشر، وهو الذي يشعرك بالأمان بخلاف ما يفكر فيه البعض على أساس أنه أمور جنسية منحطة.