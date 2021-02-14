شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى: الحضور فى الكليات النظرية يومان والعليمة 4 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إن اجتماع المجلس الأعلى للجامعات للاطمئنان على الإجراءات الاحترازية للطلاب.

وأكد وزير التعليم العالى والبحث العلمى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتي" مع الإعلامى أحمد موسى، المذاع على فضائية صدى البلد، أن التعليم الهجين مزيج بين التعليم وجها لوجه والتعليم عن بعد، والتعليم عن بعد فعال فى الكليات النظرية، والحضور فى الكليات النظرية يومان والكليات العليمة 4 أيام.

وأضاف الدكتور عبد الغفار، تم اعتماد القطاع الصحى فى مقدمة الالويات فى التطعيم وباقى قطاعات الدولة تأتى بعد تطعيم القطاع الطبى بلقاح كورونا.

وأشار إلى أن هناك أولويات طبقا لوزارة الصحة لتوزيع اللقاحات لأساتذة الجامعات وأزمة كورونا أثرت على دول العالم ومصر نجحت فى التصدى لها من العام الماضي.