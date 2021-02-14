شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر: امتحان الإعدادية آخر العام.. واتجاه لتطبيق قرارات التربية والتعليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علم ”الخليج 365” أن الاتجاه داخل الازهر الشريف، تطبيق كافة القرارات التى أعلنها وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى، فيما يخص آلية إجراء امتحانات الفصل الدراسى الأول وآلية استئناف الدراسة بالفصل الدراسى الثانى، حيث قرر الأزهر تأجيل امتحانات الشهادة الإعدادية لتكون آخر العام.

وسوف يتم الإعلان رسميا غدا الاثنين عن كافة القرارات والتى ستكون موافقة لما قررته وزارة التربية والتعليم، وكان قد عقد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، مؤتمرًا صحفيًا اليوم، للإعلان عن تفاصيل وآلية إجراء امتحانات الفصل الدراسى الأول، وكذلك آلية استئناف الدراسة بالفصل الدراسى الثانى، وذلك فى ضوء توجيهات السيد رئيس الجمهورية وقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد وتقديرًا للأوضاع فى ظل استمرار تداعيات جائحة كورونا.

وقال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، أن الوزارة نجحت فى استكمال العام الدراسى وسط ظروف بالغة الصعوبة قد تكون أشد قسوة من الظروف الحالية، مشيرًا إلى أنه بالرغم من كل المحاولات لاستكمال العام الدراسى فى 2019-2020 فإن "جيل الكورونا" من الطلاب فقد محتوى تعليمى كبير وافتقد التقييم إلى الدقة المنشودة بسبب ظروف الجائحة والتى اقتطعت 7 أسابيع من العام الدراسى الماضى.

وأوضح أن الوزارة بذلت جهودًا هائلة لتطوير التعليم قبل الجامعى منذ عام 2017 رغم التحديات الكبرى، لافتًا إلى أن عدم استكمال التقييم العادل هذا العام يكافئ انهيار التعليم المصرى وكذلك خطط التطوير ومصداقية نظام التعليم المصرى.

وتابع: "أنه لا توجد امتحانات للصفوف من رياض الأطفال حتى الثالث الابتدائى فى نظام التعليم الجديد، وأن الوزارة صممت مجموعة من الحلول المبتكرة لتقييم الطلاب فى سنوات النقل (من الصف الرابع الابتدائى حتى الثانى الإعدادي) وكذلك (الأول والثانى الثانوي) بأقل قدر ممكن من التواجد فى المدرسة وسط تباعد اجتماعى والتزام بالضوابط الاحترازية وقد وافقت وزارة الصحة على هذه الحلول لسنوات النقل".

وأعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن عدد من القرارات وجاءت كالتالي:

- تعديل مواعيد الخريطة الزمنية للعام الدراسى الجارى 2020/2021 واستكمال العام الدراسى وبدء اختبارات الفصل الدراسى الأول يوم السبت الموافق 27 فبراير 2021، بهدف منح الطلاب الفرصة الكافية لمراجعة مناهج الترم الأول واستئناف الدراسة 10 مارس.

- بالنسبة لامتحان الفصل الدراسى الأول للصفوف من الرابع الابتدائى وحتى الثانى الإعدادى.. سيتم عقد امتحان واحد فقط فى شهر فبراير لجميع المواد وسيكون الحضور للامتحان يوم واحد فقط، ولن يحضر إلى المدرسة سوى طلاب العام الممتحن.

- الصفوف الأول والثانى الثانوى.. بالنسبة لامتحانات الفصل الدراسى الأول ستكون فى شهر فبراير وإلكترونية فى لجان بالمدرسة، وسيتم عقد اختبار شهرى إلكترونى (مارس وإبريل ومايو).

- امتحانات الشهادة الإعدادية ستكون فى يونيو وستكون تحريرية حسب الجدول التقليدى.

كما أصدر وزير التربية والتعليم عدد من القرارات كالتالي:

قرار 1: يتم عقد امتحانات الترم الأول فى الفترة من 27 فبراير حتى 9 مارس 2021 بينما تعقد امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية فى نهاية العام.

قرار 2: امتحانات المواد غير المضافة للمجموع بالإضافة إلى مواد الهوية للمدارس الدولية سيتم إجراؤها فى نهاية العام.

قرار 3: عودة الحضور بدون غياب (اختياري) [حسب الجداول كما فى الترم الأول] بدءا من الأربعاء 10 مارس 2021 مع إعادة تشغيل مجموعات التقوية فى المدارس. "الغياب الاختيارى يقتضى إقرار رسمى من ولى الأمر فى الإدارة التعليمية".

قرار 4: من حق ولى الأمر إختيار إعادة السنة الدراسية عن طريق تقديم طلب رسمى للإدارة التعليمية.

قرار 5 - أ: امتحانات ورقية مجمعة فى آخر كل شهر فى المدرسة من مارس إلى مايو للصفوف من الرابع الابتدائى وحتى الثانى الإعدادى بديلاً عن امتحانات الترم الثانى.

قرار 5 – ب: وكذلك امتحانات إلكترونية (من المنزل) فى آخر كل شهر من مارس إلى مايو للصفين الأول والثانى الثانوى بديلاً عن امتحانات الترم الثانى.

قرار 6: امتحان إلكترونى تجريبى للصف الثالث الثانوى فى شهر إبريل القادم من المنزل.

قرار 7: يمتحن طلاب المنازل والراسبين والتقسيم الثانوية العامة إلكترونيًا بنظام التقييم الجديد.

قرار 8: امتحانات أبناؤنا فى الخارج والتعليم الفنى سوف يتم الإعلان عنها قبل نهاية الأسبوع القادم.

قرار 9: امتحانات الثانوية العامة إلكترونية كما تم الإعلان سابقًا لجميع الطلاب فى لجان مدرسية مراقبة وفق جدول للمحاولات المختلفة سوف يتم إعلانه قبل نهاية شهر فبراير الجارى.

قرار 10: الامتحان المصرى EST هو المؤهل الوحيد لطلاب الدبلومة الأمريكية لتنسيق الجامعات المصرية منذ هذا التاريخ (ولكن ليس بأثر رجعي).

قرار 11: تصدر الضوابط التنظيمية المتعلقة بالـ matching أو الـ super matching عبر نظم التقييم المختلفة قبل نهاية الشهر الجارى.

وأكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة تمتلك كمًا هائلاً من مصادر التعلم لجميع الصفوف الدراسية ولمن هو قادر على الولوج إلى الإنترنت أو من لا يستطيع ذلك، مشيرًا إلى الوزارة لن تستطيع إقرار نجاح الطلاب من أى صف دراسى إلى الصف الأعلى بدون تقييم عادل فى لجان مراقبة.