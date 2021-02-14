شكرا لقرائتكم خبر عن خريطة عودة الدراسة ومواعيد امتحانات العام الدراسى الجارى.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، خريطة عودة الدراسة ومواعيد امتحانات العام الدراسى الجارى لكل من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الثالث الابتدائى، ومن الصف الرابع الابتدائى حتى الصف الف الثانى الإعدادى.

وأعلن الوزير خلال مؤتمر صحفى عقد اليوم الأحد،مواعيد الامتحانات للصفين الأول والثانى الثانوى بالإضافة إلى الشهادة الإعدادية والثانوية.

وقال الوزير إنه سيتم بدء الدراسة بالفصل الدراسى الثانى من 10 مارس بدون غياب بنفس جداول الفصل الدراسى الأول.

وأكد وزير التعليم، أنه على ولى الأمر أن يوقع على إقرار فى حال اختياره استكمال أبنائهم الدراسة عن بعد دون الحضور للمدرسة، لضمان غياب الطالب عن المدرسة بعلم ولى الأمر.

وقال وزير التربية والتعليم، إنه تم إتاحة حرية الاختيار لأولياء الأمور الذين يخشون حضور أبناءهم بالمدارس خوفا من الإصابة بكورونا، أن يختاروا بين إعادة السنة الدراسية كاملة العام القادم بعد تقديم طلب للإدارة التعليمية، أو أن يستكمل العام الدراسى عن بُعد بإقرار كتابى من ولى الأمر، أو أن يستكمل الدراسة بالحضور فى المدرسة وفقا للجداول المدرسية التى ستعلن بعد 10 ما س المقبل.



تفاصيل عودة الدراسة والامتحانات

تفاصيل عودة الدراسة والامتحانات (2)



تفاصيل عودة الدراسة والامتحانات (3)



تفاصيل عودة الدراسة والامتحانات



تفاصيل عودة الدراسة والامتحانات



تفاصيل عودة الدراسة والامتحانات