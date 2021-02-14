شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الرئاسة: الرئيس السيسى وجه بالحفاظ على صحة الطلاب بشكل أساسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير بسام راضى، أن الرئيس السيسى وجه بالحفاظ على صحة الطلاب بشكل أساسى مع تطبيق كامل للإجراءات الاحترازية ومنح الاختيار لأولياء الأمور فيما يرونه مناسب لأبنائهم فمن يرغب في عودتهم للمدارس فهذا الأمر متاح ومن لايرغب فهناك البديل وهو التعليم عن بعد.

وتابع السفير بسام راضى خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة والذى تقدمة الإعلامية لبنى عسل، أن مصر من الدول القليلة التي أكملت العام الدراسى الماضى في ظل جائحة فيروس كورونا التي يشهدها العالم أجمع وهو مانسعى له خلال العام الحالي، مشيرا إلى أن هناك سيناريوهات معدة مسبقا للتعامل مع كل الظروف ولم يعد هناك مجالا للصدفة خاصة أن الأمر يتعلق بـ 23 مليون طالب.

وواصل راضى، الرئيس السيسى يهتم دائما بجانب منظومة التعليم الاهتمام بصحة الطلاب البدنية بالإضافة لوجود الطلاب في بيئة صحية سليمة ومنظومة على أعلى مستوى تهتم بتقديم الوجبات للطلاب وتوفير كافة أجواء الاستمرارية.