شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: تفاصيل خطة امتحانات التيرم الأول ونهاية العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 فى عدده الصادر غدا، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، أبرزها: تفاصيل خطة امتحانات التيرم الأول ونهاية العام.. وزير التعليم: ضم امتحانات التيرمين الأول والثانى لشهادتى الإعدادية والثانوية نهاية العام.. وعقد امتحانات النقل من رابعة ابتدائى حتى الثانى الإعدادى فى يوم واحد

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تفاصيل خطة امتحانات التيرم الأول ونهاية العام.. وزير التعليم: ضم امتحانات التيرمين الأول والثانى لشهادتى الإعدادية والثانوية نهاية العام.. وعقد امتحانات النقل من رابعة ابتدائى حتى الثانى الإعدادى فى يوم واحد

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