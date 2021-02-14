شكرا لقرائتكم خبر عن "اقتصادية قناة السويس": دخول وخروج 11 سفينة بموانئ بور سعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت موانئ بورسعيد التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس سجلت دخول وخروج 11 سفينة، حيث شهدت ميناء شرق بورسعيد دخول سفينتين حاويات وخروج 4 سفن ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر وصول سفينة .

وقال المكتب الإعلامي للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس، إنه قد سجل ميناء غرب بورسعيد تواجد سفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة حاويات.

وفي هذا الصدد يجرى التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ .