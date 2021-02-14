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"اقتصادية قناة السويس": دخول وخروج 11 سفينة بموانئ بور سعيد

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القاهرة - سامية سيد - استقبلت موانئ بورسعيد التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس سجلت دخول وخروج  11 سفينة، حيث شهدت ميناء شرق بورسعيد دخول سفينتين حاويات وخروج 4 سفن ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر وصول سفينة .

وقال المكتب الإعلامي للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس، إنه قد سجل ميناء غرب بورسعيد تواجد سفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة حاويات.

وفي هذا الصدد يجرى التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ .

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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