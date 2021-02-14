شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يعلن تفاصيل إجراء امتحانات الترم الأول والدراسة × 11 قرارا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى مؤتمرًا صحفيًا اليوم، للإعلان عن تفاصيل وآلية إجراء امتحانات الفصل الدراسى الأول، وكذلك آلية استئناف الدراسة بالفصل الدراسى الثانى، وذلك فى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية وقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، وتقديرًا للأوضاع فى ظل استمرار تداعيات جائحة كورونا.

وقال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، إن الوزارة نجحت فى استكمال العام الدراسى ٢٠١٩-٢٠٢٠ وسط ظروف بالغة الصعوبة قد تكون أشد قسوة من الظروف الحالية، مشيرًا إلى أنه بالرغم من كل المحاولات لاستكمال العام الدراسى فى ٢٠١٩-٢٠٢٠ فإن "جيل الكورونا" من الطلاب فقد محتوى تعليمى كبير وافتقد التقييم إلى الدقة المنشودة بسبب ظروف الجائحة والتى اقتطعت ٧ أسابيع من العام الدراسى الماضى.

وأوضح أن الوزارة بذلت جهودًا هائلة لتطوير التعليم قبل الجامعى منذ عام ٢٠١٧ رغم التحديات الكبرى، لافتًا إلى أن عدم استكمال التقييم العادل هذا العام يكافئ انهيار التعليم المصرى وكذلك خطط التطوير ومصداقية نظام التعليم المصرى.

وتابع: "أنه لا توجد امتحانات للصفوف من رياض الأطفال حتى الثالث الابتدائى فى نظام التعليم الجديد، وأن الوزارة صممت مجموعة من الحلول المبتكرة لتقييم الطلاب فى سنوات النقل (من الصف الرابع الابتدائى حتى الثانى الإعدادي) وكذلك (الأول والثانى الثانوي) بأقل قدر ممكن من التواجد فى المدرسة وسط تباعد اجتماعى والتزام بالضوابط الاحترازية وقد وافقت وزارة الصحة على هذه الحلول لسنوات النقل".

وأعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن عدد من القرارات وجاءت كالتالي:

- تعديل مواعيد الخريطة الزمنية للعام الدراسى الجارى 2020/2021 واستكمال العام الدراسى وبدء اختبارات الفصل الدراسى الأول يوم السبت الموافق ٢٧ فبراير ٢٠٢١، بهدف منح الطلاب الفرصة الكافية لمراجعة مناهج الترم الأول واستئناف الدراسة 10 مارس.

- بالنسبة لامتحان الفصل الدراسى الأول للصفوف من الرابع الابتدائى وحتى الثانى الإعدادى.. سيتم عقد امتحان واحد فقط فى شهر فبراير لجميع المواد وسيكون الحضور للامتحان يوم واحد فقط، ولن يحضر إلى المدرسة سوى طلاب العام الممتحن.

- الصفوف الأول والثانى الثانوى.. بالنسبة لامتحانات الفصل الدراسى الأول ستكون فى شهر فبراير وإلكترونية فى لجان بالمدرسة، وسيتم عقد اختبار شهرى إلكترونى (مارس وإبريل ومايو).

- امتحانات الشهادة الإعدادية ستكون فى يونيو وستكون تحريرية حسب الجدول التقليدى.

كما أصدر وزير التربية والتعليم عدد من القرارات كالتالي:

قرار ١: يتم عقد امتحانات الترم الأول فى الفترة من ٢٧ فبراير حتى ٩ مارس ٢٠٢١ بينما تعقد امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية فى نهاية العام.

قرار ٢: امتحانات المواد غير المضافة للمجموع بالإضافة إلى مواد الهوية للمدارس الدولية سيتم إجراؤها فى نهاية العام.

قرار ٣: عودة الحضور بدون غياب (اختياري) [حسب الجداول كما فى الترم الأول] بدءا من الأربعاء ١٠ مارس ٢٠٢١ مع إعادة تشغيل مجموعات التقوية فى المدارس. "الغياب الاختيارى يقتضى إقرارا رسميا من ولى الأمر فى الإدارة التعليمية".

قرار ٤: من حق ولى الأمر اختيار إعادة السنة الدراسية عن طريق تقديم طلب رسمى للإدارة التعليمية.

قرار ٥ - أ: امتحانات ورقية مجمعة فى آخر كل شهر فى المدرسة من مارس إلى مايو للصفوف من الرابع الابتدائى وحتى الثانى الإعدادى بديلاً عن امتحانات الترم الثانى.

قرار ٥ – ب: وكذلك امتحانات إلكترونية (من المنزل) فى آخر كل شهر من مارس إلى مايو للصفين الأول والثانى الثانوى بديلاً عن امتحانات الترم الثانى.

قرار ٦: امتحان إلكترونى تجريبى للصف الثالث الثانوى فى شهر إبريل القادم من المنزل.

قرار ٧: يمتحن طلاب المنازل والراسبين والتقسيم الثانوية العامة إلكترونيًا بنظام التقييم الجديد.

قرار ٨: امتحانات أبناؤنا فى الخارج والتعليم الفنى سوف يتم الإعلان عنها قبل نهاية الأسبوع القادم.

قرار ٩: امتحانات الثانوية العامة إلكترونية كما تم الإعلان سابقًا لجميع الطلاب فى لجان مدرسية مراقبة وفق جدول للمحاولات المختلفة سوف يتم إعلانه قبل نهاية شهر فبراير الجارى.

قرار ١٠: الامتحان المصرى EST هو المؤهل الوحيد لطلاب الدبلومة الامريكية لتنسيق الجامعات المصرية منذ هذا التاريخ (ولكن ليس بأثر رجعي).

قرار ١١: تصدر الضوابط التنظيمية المتعلقة بال matching أو الـ super matching عبر نظم التقييم المختلفة قبل نهاية الشهر الجارى.

وأكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة تمتلك كمًا هائلاً من مصادر التعلم لجميع الصفوف الدراسية ولمن هو قادر على الولوج إلى الإنترنت أو من لا يستطيع ذلك، مشيرًا إلى الوزارة لن تستطيع إقرار نجاح الطلاب من أى صف دراسى إلى الصف الأعلى بدون تقييم عادل فى لجان مراقبة.

وفى نهاية المؤتمر، أكد الدكتور طارق شوقى أنه فى ضوء استكمال العام الدراسى ومساعدة الطلاب فى التعلم عن بعد فقد قامت الوزارة بإطلاق "منصة التعليم المصري"، كما أن جميع الكتب الإلكترونية والتفاعلية والاختبارات الاسترشادية متاحة على بوابة التعليم الإلكترونى، كما توفر الوزارة قنوات تعليمية و"منصة الحصص الإلكترونية"، ونظام إدارة التعلم، والمكتبة الرقمية، ومنصة التواصل، ومنصة البث المباشر للحصص الافتراضية، وقناة وزارة التربية والتعليم على يوتيوب.