شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: الوزارة نجحت فى استكمال العام الدراسى وسط ظروف بالغة الصعوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الوزارة نجحت فى استكمال العام الدراسى الماضى وسط ظروف بالغة الصعوبة قد تكون أشد قسوة من الظروف الحالية، وبالرغم من كل المحاولات لاستكمال العام الدراسى الماضى فإن جيل الكورونا من الطلاب فقد محتوى تعليميا كبيرا وافتقد التقييم إلى الدقة المنشودة بسبب ظروف الجائحة والتى اقتطعت 7 أسابيع من العام الدراسى الماضى.

وأوضح الوزير خلال المؤتمر الصحفى أن الوزارة بذلت جهودا هائلة لتطوير التعليم قبل الجامعى منذ 2017 رغم التحديات الكبرى والمصالح المتشابكة ومحاولة إيقاف قطار التطوير.

وكشف وزير التربية والتعليم عن أن امتحان الفصل الدراسى الأول لطلاب الثانوى العام ستكون فى فبراير من خلال لجان بالمدرسة، أما امتحانات شهور مارس وإبريل ومايو من المنزل على التابلت، أما امتحانات الصفوف من الرابع حتى الثانى الثانوى امتحان الترم الأول يبدأ فى فبراير الجارى وامتحان واحد موحد كل شهر فى مارس وإبريل ومايو.