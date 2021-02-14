شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يوضح بدائل الحضور بالترم الثانى بعد 10 مارس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم بدء الدراسة بالفصل الدراسى الثانى من 10 مارس بدون غياب بنفس جداول الفصل الدراسي الأول.

وأكد وزير التعليم، أنه على ولي الأمر أن يوقع على إقرار في حال اختياره استكمال أبنائهم الدراسة عن بعد دون الحضور للمدرسة، لضمان غياب الطالب عن المدرسة بعلم ولي الأمر.

وقال وزير التربية والتعليم، إنه تم إتاحة حرية الاختيار لأولياء الأمور الذين يخشون حضور أبناءهم بالمدارس خوفا من الإصابة بكورونا، أن يختاروا بين إعادة السنة الدراسية كاملة العام القادم بعد تقديم طلب للإدارة التعليمية، أو أن يستكمل العام الدراسي عن بُعد بإقرار كتابي من ولي الأمر، أو أن يستكمل الدراسة بالحضور في المدرسة وفقا للجداول المدرسية التي ستعلن بعد 10 ما س المقبل.