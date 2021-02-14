شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس يمنح أولياء الأمور حرية اختيار طريقة استكمال الدراسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 المزيد من الأخبار والتقارير الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، أبرزها، توجيه الرئيس السيسي للحكومة بمنح أولياء أمور الطلاب الحرية في اختيار الطريقة الأنسب لاستكمال أبنائهم للفصل الدراسي الثاني، فضلاً عن تقارير سياسية واقتصادية ورياضية وفنية متنوعة.

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الرئيس السيسي يوجه باستكمال دراسات تطوير منظومة التغذية المدرسية

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستكمال جوانب الدراسات الخاصة بتطوير منظومة التغذية المدرسية على مستوى الجمهورية، بهدف توفير وجبة مدرسية متكاملة العناصر الغذائية للنمو البدني والذهني للطلاب، مع المراعاة الكاملة للمواصفات والمعايير الخاصة بسلامة الغذاء، على أن يتم ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص، من ذوى الخبرة العريقة في مجال الوجبات الغذائية، وذلك لتحقيق جدارة الأداء والحفاظ على الاستدامة

الرئيس يوجه بمنح أولياء أمور الطلاب حرية اختيار الطريقة الأنسب لاستكمال العام الدراسي

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بالالتزام الدقيق بتطبيق الإجراءات الاحترازية عند استئناف الدارسة بالمدارس، مع منح أولياء أمور الطلاب حرية اختيار الطريقة الأنسب لاستكمال أبنائهم العام الدراسى الحالى أثناء جائحة كورونا، سواء من خلال الحضور الفعلي بعد فتح المدارس، أو من خلال التعلم عن بعد بتوفير منصات ومصادر التعليم الرقمي.

مصطفى محمد يقود جالطة سراي لصدارة الدورى التركى بفوز قاتل على قاسم باشا

قاد الدولى المصرى مصطفى محمد فريقه جالطة سراي لصدارة الدورى التركي بفوز قاتل على ضيفه قاسم باشا 2-1 فى الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة فى الأسبوع الــ25 من بطولة الدوري التركي الممتاز.

الرئيس يستعرض خطط وإجراءات عقد امتحانات منتصف العام واستئناف العام الدراسى الحالى.. ويوجه بالتطبيق الدقيق للإجراءات الاحترازية ..ومنح أولياء أمور الطلاب حرية اختيار الطريقة الأنسب لاستكمال أبنائهم العام الدراسى

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى ، بالالتزام الدقيق بتطبيق الإجراءات الاحترازية ،عند استئناف الدارسة بالمدارس، مع منح أولياء أمور الطلاب حرية اختيار الطريقة الأنسب لاستكمال أبنائهم العام الدراسى الحالى أثناء جائحة كورونا، سواء من خلال الحضور الفعلي بعد فتح المدارس، أو من خلال التعلم عن بعد بتوفير منصات ومصادر التعليم الرقمي.

وزير التعليم يعلن ضم امتحانات التيرم الأول للشهادة الإعدادية إلى الترم الثانى

أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن تم إعداد مجموعة من الضوابط لتقييم الطلاب من الرابع الابتدائى حتى الثانى الثانوى بعد التنسيق مع وزارة الصحة وغيرها، موضحا أن امتحانات المواد غير المضافة للمجموع سيتم تأجيلها إلى نهاية العام، ومن رياض الأطفال حتى 3 ابتدائى لا توجد امتحانات فى لجان، أما طلاب الشهادة الإعدادية سيتم ضمهم إلى امتحانات نهاية العام فى لجان مع طلاب الثانوية العامة.

غدا شبورة بكافة الأنحاء وأمطار بالسواحل الغربية والصغرى بالقاهرة 12 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس غدا الإثنين، طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، مائل للحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة .

وزير التعليم يعلن ضم امتحانات التيرمين الأول والثانى للشهادتين الإعدادية والثانوية

أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم إعداد مجموعة من الضوابط لتقييم الطلاب من الرابع الابتدائى حتى الثانى الثانوى بعد التنسيق مع وزارة الصحة وغيرها، موضحا أن امتحانات المواد غير المضافة للمجموع سيتم تأجيلها إلى نهاية العام، ومن رياض الأطفال حتى 3 ابتدائى لا توجد امتحانات فى لجان، أما طلاب الشهادة الإعدادية فسيتم ضمهم إلى امتحانات نهاية العام فى لجان مع طلاب الثانوية العامة.

وزيرة الصحة: تدريب 35 ألف من الأطقم الطبية على بروتوكولات علاج أعراض كورونا

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أنه تم تدريب 35 ألفًا و969 من الأطقم الطبية بجميع المستشفيات على مستوى الجمهورية، على بروتوكولات علاج أعراض كورونا المستجد، وتطبيق معايير مكافحة العدوى، والتغذية العلاجية، وأساسيات الرعاية المركزة والتنفس الصناعى، وإنعاش القلب، خلال مواجهة جائحة فيروس كورونا، وذلك ضمن مبادرة الاستثمار فى مقدمى الخدمة الطبية فى مصر.

سامح شكرى يؤكد ضرورة التوصل لاتفاق قبل تنفيذ المرحلة الثانية من ملء سد النهضة

تلقى وزير الخارجية سامح شكرى اتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية الفنلندى "بيكا هافيستو"، اليوم الأحد، حيث تناول الاتصال آخر التطورات فى منطقة القرن الأفريقى وخاصةً المستجدات ذات الصلة بملف سد النهضة الإثيوبي.

القوات البحرية المصرية والإسبانية تنفذان تدريبا عابرا بنطاق الأسطول الجنوبى بالبحر الأحمر

فى إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة، نفذت القوات البحرية المصـرية والإسبانية تدريبًا بحريًا عابرًا بقاعدة برنيس البحرية فى نطاق الأسطول الجنوبى بالبحر الأحمر وذلك باشتراك الفرقاطة المصـرية (شرم الشيخ) ولنش الصواريخ (18 يونيو) مع سفينة الإبرار الإسبانية (ESPS CASTILLA LPD).

الحب ولع × انستجرام.. احتفالات الفرحة للنجوم بعيد الحب.. الشرنوبى وزوجته يوثقان الحدث بقبلة ورسالة رومانسية.. سيرين عبد النور تتألق بجلسة تصوير للفلانتين بالأحمر.. وديانا كرازون تحتفل بإعلان حملها الأول.. صور

حرص عدد كبير من نجوم الفن على الاحتفال بعيد الحب "الفلانتين" بطرق مختلفة عبر حساباتهم على موقع "انستجرام"، منهم من وجه رسائل لأزواجهم ومنهم من استعاد ذكرياته السعيدة مع نصفه الآخر، فيما اختار عدد من النجمات الخضوع لجلسات تصوير للاحتفال بالفلانتين باللون الأحمر المميز.

واحتفل النجم خالد سليم بالفلانتين مع زوجته عبر حسابه بموقع "انستجرام"، موجها لها رسالة رومانسية، ونشر صور تجمعهما مصحوبة بتعليق: "عيد حب سعيد .. حبيبتى زوجتى.. حياتى.. ملكى .. 10 عيد حب معًا وما زال العد مستمرا وسيظل.. أحبك"، ولاقت الصور تفاعلا كبيرا فور نشرها.

الخارجية الأمريكية تدعو المسلحين الأجانب للانسحاب من ليبيا

دعت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأحد، المسلحين الأجانب للانسحاب من ليبيا.

ونقلت قناة العربية الحدث، عن مصادر، أن فايز السراج، غادر ليبيا وكلف أحمد معيتيق بمهام رئاسة المجلس الرئاسي الليبيى، ولم توضح القناة أى وجهة رحيل السراج.

رفع الجلسة العامة للنواب بعد إحالة إخطار الوفد بفصل عبد العليم داوود للتشريعية

رفع المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، بعد الانتهاء من مناقشة 153 مادة بمشروع قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، ودعا لجلسة لاحقة فى تمام الساعة 11 صباح غدا الإثنين.

"الأرصاد" تحذر من اضطراب الملاحة فى البحر المتوسط بسبب أمطار غزيرة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنذار بحرى خاص بحالة البحر المتوسط من الثلاثاء للخميس المقبل، وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البحر المتوسط يشهد نشاط للرياح الشمالية الغربية على البحر المتوسط مما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية وانخفاض الرؤية الأفقية هناك، كنا تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة مما تؤدى لسقوط أمطار غزيرة.

مستريح جديد بالهرم.. صيدلى يستولى على 70 مليون جنيه بحجة استثمارها فى الأدوية.. أوهم ضحاياه باستيراد مسلتزمات مكافحة كورونا من الصين واختفى.. المجني عليهم يكشفون لـ"الخليج 365" كيفية تعرضهم للنصب.. فيديو

استمرارا لجرائم النصب باسم "المستريح"، تعرض عدد من المواطنين للاحتيال على يد صيدلي، أوقع ضحاياه في شباكه، بعدما أوهمهم بقدرته على استثمار أموالهم، في مجال استيراد مستلزمات مكافحة فيروس كورونا، مقابل الحصول على أرباح شهرية.