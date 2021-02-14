شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يعلن ضم امتحانات التيرمين الأول والثانى للشهادة الإعدادية..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم إعداد مجموعة من الضوابط لتقييم الطلاب من الرابع الابتدائى حتى الثانى الثانوى بعد التنسيق مع وزارة الصحة وغيرها، موضحا أن امتحانات المواد غير المضافة للمجموع سيتم تأجيلها إلى نهاية العام، ومن رياض الأطفال حتى 3 ابتدائى لا توجد امتحانات فى لجان، أما طلاب الشهادة الإعدادية فسيتم ضمهم إلى امتحانات نهاية العام فى لجان مع طلاب الثانوية العامة.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بالالتزام الدقيق بتطبيق الإجراءات الاحترازية عند استئناف الدارسة بالمدارس، مع منح أولياء أمور الطلاب حرية اختيار الطريقة الأنسب لاستكمال أبنائهم العام الدراسى الحالى أثناء جائحة كورونا، سواء من خلال الحضور الفعلى بعد فتح المدارس، أو من خلال التعلم عن بعد بتوفير منصات ومصادر التعليم الرقمي.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس اليوم مع رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول عرض "الخطط والإجراءات لعقد امتحانات منتصف العام واستئناف العام الدراسى الحالى 2020/ 2021 بالمدارس".

ووافقت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، خلال اجتماعها مساء أمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء والمسئولين على مد إجازة نصف العام الدراسى لمدة أسبوع، على أن يتم استئناف الدراسة بالفصل الدراسى الثانى، وإجراء أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسى الأول، طبقا للجداول المعلنة، وكذا وفقا للوائح المنظمة للدراسة بمنظومتى وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالي.